Berlin -Können kleine Computerprogramme, die einen oder mehrere Social-Media-Accounts automatisiert steuern, unser Meinungsbild beeinflussen und unsere Demokratie gefährden? Vor allem die Parteien sind in Sorge, weil sie befürchten, dass fünf Monate vor der Bundestagswahl genau das passieren kann.

Union, SPD, Linke, Grüne und FDP lehnen den Einsatz sogenannter Social Bots daher ab, die Grünen forderten jüngst in einem eigenen Antrag, dass automatisierte Kommunikationssysteme grundsätzlich auch als solche gekennzeichnet werden sollten. Unter den sozialen Netzwerken ist Twitter das beliebteste Einsatzfeld für Social Bots. Eine Studie der University of California schätzt, dass weltweit neun bis 15 Prozent der Twitternutzer eigentlich Social Bots sind.

„Die Direktmanipulation halte ich persönlich für ein geringes Risiko, gleichwohl eine langfristige indirekte Beeinflussung durchaus möglich ist“, sagte Dietmar Janetzko, Professor für Wirtschaftsinformatik am Mittwoch bei einer Podiumsdiskussion in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, zu der das Science Media Center und die Wissenschaftskonferenz geladen hatte. „Ich möchte auch keine Entwarnung geben, aber ich sehe keine unmittelbare, bevorstehende Gefahr“, sagte Janetzko weiter. Er mahnte aber zur „Wachsamkeit“. „Vor zehn Jahren haben wir auch gesagt, dass die sozialen Medien Kinderkram sind.“

Staat muss „Ort der Meinungsbildung“ gewährleisten

Trotzdem hält er eine Kennzeichnungspflicht für Social Bots für problematisch und für „technisch nicht durchführbar“. Regulative Maßnahmen könnten zu Gegenreaktionen und auch zu Zensur führen. Relevant seien vor allem Trolle. Hier würden keine Meinungen geändert, aber durch Beiträge das Erregungspotential hochgehalten und Menschen diffamiert, erklärt Janetzko.

Vor allem die US-Wahl hatte die Diskussion in Deutschland über Social Bots befeuert, weil die künstlichen Wahlhelfer während der ersten TV-Debatte in den USA jeden dritten Pro-Trump-Tweet bei Twitter abgesetzt hatten. Doch im Vergleich zu den USA habe Twitter in Deutschland ohnehin einen geringeren Stellenwert. Laut eigenen Angaben nutzen in Deutschland rund zwölf Millionen User das soziale Netzwerk monatlich. Etwa 67 Millionen aktive Nutzer sollen es in den USA sein.

Auch Joachim Scharloth, Professor für Angewandte Linguistik an der Technischen Universität in Dresden, schätzt die Beeinflussung durch Social Bots als gering ein. Man wisse noch viel wenig über eine Beeinflussung dieser Programme. Scharloth betonte aber auch, dass der Staat einen „Ort der Meinungsbildung“ gewährleisten müsse. Die sozialen Medien gäben kein repräsentatives Bild ab. „Das ist ein großes Missverständnis“, machte Scharloth klar.

Brexit-Referendum von Social Bots beeinflusst

Einer der führenden Forscher auf diesem Gebiet, Simon Hegelich, befürchtet, dass Social Bots in Zukunft schon sehr wirkmächtig werden könnten. Dazu müssten aber die Aktivitäten der Bots quantitativ ansteigen oder die Bot-Technik neue Qualitäten erreichen. Als Beispiel nennt er in einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung das Brexit-Referendum in Großbritannien. Wissenschaftler konnten feststellen, dass sehr viele der Tweets mit dem Hashtag Brexit von Bots stammten, also Nachrichten, die den Ausstieg befürworteten. Hashtags, die mit der „Remain-Kampagne“ verbunden wurden, wurden wesentlich seltener von Bots gesendet.

Die dort eingesetzten Bots hätten demnach keinen spürbaren Effekt auf das Abstimmungsverhalten gehabt, obwohl gerade junge, gebildete Menschen Twitter am häufigsten nutzen. Gerade die hatten allerdings in der Mehrheit gegen den EU-Austritt abgestimmt.