Facebook firmiert zwar unter der Bezeichnung „soziales Netzwerk“. Ökonomisch jedoch handelt es sich um eine gigantische Werbeplattform. Zwischen Oktober und Dezember 2017 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz auf fast 13 Milliarden Dollar. 98 Prozent der Einnahmen kamen aus dem Verkauf von Anzeigen, vor allem auf Mobilgeräten. Nun nimmt das Bundeskartellamt Facebook unter die Lupe und prüft, ob seine Macht auf dem Werbemarkt bereits zu groß geworden ist.

Hat Werbung einen volkswirtschaftlichen Nutzen?

Als Ziel des US-Konzerns nannte sein Chef Mark Zuckerberg am Mittwoch, „dass Facebook nicht nur Spaß macht, sondern auch gut für das Wohlbefinden der Leute und für die Gesellschaft ist“. Für seinen wirtschaftlichen Erfolg sind jedoch zwei Faktoren von Bedeutung: Möglichst viele Menschen sollen Facebook-Accounts nutzen und sie sollen möglichst viel Zeit in dem Netzwerk verbringen. Beides steigert die Möglichkeiten des Konzerns, mehr Werbung zu schalten oder – wie in den vergangenen Monaten – schlicht mehr Geld für die Anzeigenplätze zu verlangen.

Im abgelaufenen Quartal verbrachten die Nutzer zwar täglich 50 Millionen Stunden weniger auf Facebook, teilte das Unternehmen mit. Das fällt jedoch nicht sehr ins Gewicht angesichts von 2,13 Milliarden aktiven Nutzern jeden Monat und 1,4 Milliarden jeden Tag – 32 Millionen mehr als im Vorquartal. Das bedeutet jede Menge Werbekunden und –plätze.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Unter Ökonomen ist zwar umstritten, ob Werbung überhaupt einen volkswirtschaftlichen Nutzen hat. Für Facebook allerdings lohnt sie sich. An der Börse ist das Unternehmen mit rund 440 Milliarden Euro bewertet, das ist fünf Mal mehr als Volkswagen. Gründer Mark Zuckerberg ist mit 77 Milliarden Dollar der fünftreichste Mensch der Welt. Allein im Schlussquartal 2017 stieg der Umsatz von Facebook um fast die Hälfte. Der Nettogewinn legte um ein Fünftel auf 4,27 Milliarden Dollar zu. Davon abgezogen sind bereits die 2,27 Milliarden Dollar, die Facebook zurückgestellt hat, weil es seine im Ausland geparkten Milliarden in die USA zurückholen will und dafür – inzwischen ermäßigte - Steuern zahlen muss.

Einnahmen werden laut Schätzungen weiter stark steigen

Im laufenden Jahr wird Facebook laut Analystenschätzungen seine Einnahmen nochmals um ein Drittel steigern. Die dominante Stellung des US-Konzerns hat nun das Bundeskartellamt auf den Plan gerufen. Es will den Sektor Online-Werbung untersuchen, da hier „besondere Umstände vermuten lassen, dass der Wettbewerb möglicherweise eingeschränkt oder verfälscht ist“, so das Amt. Aufmerksam sind die Wettbewerbshüter geworden, weil im Bereich der Online-Werbung „einzelne große Unternehmen wie Google oder Facebook mit erheblicher Marktbedeutung“ entstanden seien, die nach Auffassung einiger Marktteilnehmer geschlossene Systeme, sogenannte „walled gardens“ etablieren konnten.

In den nächsten Monaten werden die Kartellwächter prüfen, ob tatsächlich geschlossene Systeme einiger weniger großer Anbieter existieren und welche Bedeutung diesen Systemen zukommt. Zunächst will das Kartellamt Gespräche mit verschiedenen Unternehmen aus den betroffenen Wirtschaftskreisen führen. Darauf aufbauend sollen im Frühjahr 2018 erste Fragebögen an Marktteilnehmer versandt werden. Die Ergebnisse der Sektoruntersuchung werden in einem Abschlussbericht veröffentlicht.

Das könnte Sie auch interessieren: