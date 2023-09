Manchmal sind für Kinder Pistolen wichtiger als Kuscheltiere. Gerade an Karneval, Fasching & Co. flitzen viele kleine Jungs als Cowboys verkleidet mit der gestreckten Waffe durch die Gegend, jagen einander mit dem Maschinengewehr oder duellieren sich mit Mini-Lichtschwertern. Als Eltern beobachtet man das Schauspiel skeptisch. Was für ein gewalttätiges Szenario. Muss das wirklich sein mit dem ständigen Kämpfen? Sollten wir Spielzeugwaffen auch aus pädagogischen Gründen nicht besser verbieten?