Sommerfeeling am Potsdamer Platz –die einzigartige Summer Staycation!

Der Potsdamer Platz wird diesen Sommer zum Hotspot für Urlaubsfeeling mitten in der Stadt! Freuen Sie sich auf tolle Pop-ups, unterhaltsamer Familienaktivitäten, mitreißender Musik und unserer spannenden Staycation-Schnitzeljagd mit Überraschungen von unseren Mieter:innen im The Playce. An Den nächsten beiden August-Samstagen erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm, das Sie trotz trüben Wetters in Urlaubsstimmung versetzen wird. Machen Sie mit, genießen Sie die entspannte Atmosphäre und erleben Sie unvergessliche Momente!

Staycation im Überblick:

Samstag, 5. August - 14:00 bis 18:00 Uhr:



· Kinderaktivität Make-up Station: Die kleinen Gäste können sich in unserer Make-up Station kreativ austoben und sich in bunte Fantasiewesen oder Helden verwandeln.



· Pop-up Bar vom Manifesto Market: Erweckt das Urlaubsfeeling in Euch an der Staycation Bar von Manifesto mit kalten, erfrischenden Getränken und Cocktailkreationen.



· DJ-Set (14:00-16:00 Uhr): Lassen Sie sich von den einzigartigen Beats von DJ Narren mitreißen und tanzen Sie in den warmen Nachmittag hinein.



· Live-Musik (16:00-18:00 Uhr): Genießen Sie die entspannten Klänge von Hinni und erleben Sie eine einzigartige Live-Musik-Performance mitten in Berlin.

Samstag, 12. August - 14:00 bis 18:00 Uhr:



· Kinderaktivität Glitzer Tattoos: Unsere Glitzer Tattoos lassen Kinderherzen höherschlagen! Wählen Sie aus einer Vielzahl funkelnder Designs und lassen Sie sich von unseren Künstler:innen verschönern.



· Pop-up Bar vom Manifesto Market: Auch am zweiten Samstag könnt Ihr Euch an der Staycation Bar von Manifesto mit kalten, erfrischenden Getränken und Cocktailkreationen abkühlen – fast so wie im echten Urlaub.



· DJ-Set (14:00-16:00 Uhr): DJ Nat Surprise sorgt für eine energiegeladene Stimmung und bringt Sie mit ihren Beats zum Tanzen und Mitsingen.



· Live-Musik (16:00-18:00 Uhr): Die Band Lotta & the Boys verspricht eine mitreißende Live-Show mit einer Mischung aus Pop, Rock und eigenen Hits.

Veranstaltungsdetails:

Datum: 05. + 12. August 2023

Uhrzeit: 14:00 bis 18:00 Uhr

Ort: The Playce am Potsdamer Platz, Berlin

Eintritt: Kostenlos

Machen Sie sich bereit für Ihren sommerlichen Ausflug am Potsdamer Platz!

Kommen Sie vorbei und erleben Sie den entspannten Indoor-Sommer am Potsdamer Platz! Wir laden Sie herzlich ein, im August Teil unserer sommerlichen Veranstaltungsreihe am Potsdamer Platz zu sein. Erleben Sie ein abwechslungsreiches Programm, das für die ganze Familie geeignet ist und erkundet die neue Shopping- und Entertainment Destination The Playce sowie das umliegende Areal des Potsdamer Platzes mit all seinen vielfältigen Angeboten. Ob mit Freunden oder der Familie - genießen Sie unvergessliche Momente, musikalische Highlights und kulinarische Genüsse. Feiern Sie die beiden August-Samstage mit uns und erleben Sie die Summer Staycation mitten in Berlin!