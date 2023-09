Köln -Lidl hat in Zusammenarbeit mit dem Autovermieter Sixt ein neues Angebot entwickelt: Vom 8. Mai bis zum 13. Mai 2017 können Kunden des Lebensmittel-Discounters in allen Filialen verschiedene Wagenklassen mieten. Für eine Dauer von bis zu drei Tagen zahlen Interessenten 49,90 Euro. Die erworbenen Gutschein-Codes können bis zum Ende des Jahres (28. Dezember 2017) eingelöst werden.

Während der sechstätigen Sonderaktion liegen in den Filialen entsprechende Flyer aus, die an der Kasse abgegeben werden. Dort wird der EAN-Code, welcher sich auf der Rückseite des Flyers befindet, nach der Bezahlung eingescannt. Anschließend kann in Kombination mit dem Kassenbon auf der Internetseite von Lidl der Mietwagen gebucht werden.

Der Clou: Der Kunde weiß nicht, welches Auto er bekommt. Sixt stellt Fahrzeugklassen von Economy bis Full Size zur Verfügung. Interessenten können ledliglich zwischen Pkw und Lkw wählen. So sei – bei glücklichem Händchen – eine Ersparnis von bis zu 80 Prozent möglich. (def)