Berlin -Noch bevor das Finanztableau einer möglichen Jamaika-Regierung steht, haben sich die Verhandler auf einen großen Ausgabenpunkt geeinigt: Für Bildung und Forschung sollen künftig zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgegeben werden.

Gemessen an den bisherigen Bildungs-und Forschungsausgaben in Bund und Ländern, die sich nach Regierungsangaben auf 9,1 Prozent des BIP belaufen, wäre das eine Erhöhung von etwa 20 Milliarden Euro.

Zerwürfnis über Flüchtlingspolitik

Nach dem großen Zerwürfnis über die Klima- und die Flüchtlingspolitik in der vergangenen Woche war die grundsätzliche Einigung über die Bildungspolitik schnell geschafft - allerdings galt der Punkt auch als der am wenigsten strittigste. Nur drei Stunden saßen die Verhandler dazu am Montag zusammen, bevor sie anschließend über die Sozialpolitik und die Innere Sicherheit redeten.

Die Sprachrohre der beteiligten Parteien präsentierten sich am Abend erkennbar aufgeräumt. Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner sagte: „Der Pulverdampf ist verflogen.“ CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer erklärte, die Denkpause seit Donnerstag „hat gutgetan“.

FDP-Generalsekretärin Nicola Beer sprach von einer aufgeräumten Atmosphäre. Ihr CDU-Kollege Peter Tauber verkündete: „Wir arbeiten in aller Ruhe.“

Mehr Chancen als Probleme

Alle vier sprachen diesmal mehr von Chancen als von Problemen und präsentierten zwei Ein-Seiten-Papiere für Bildungs- und Digitalpolitik, die vor allem Überschriften enthalten und in weiteren Verhandlungen präzisiert werden sollen.

Denn wie in anderen Themenbereichen sind auch in der Bildungs- und der Digitalpolitik wesentliche Fragen noch ungeklärt.

Studienförderung: Das Bafög soll reformiert werden, damit mehr Studenten in ihren Genuss kommen - wie dies allerdings geschehen soll ist offen.

Bildungsfinanzierung: Über das so genannte Kooperationsverbot des Grundgesetzes, das die Einmischung des Bundes in Bildungsfragen untersagt, soll weiter gesprochen werden. Unklar ist, mit welchem Ergebnis. Beer sagte, man wolle sich bei dem Thema „jenseits vom Reizwort Kooperationsverbot“ unterhalten.

Internet: Das Breitbandnetz soll ausgebaut werden. Die Finanzierung ist allerdings noch offen. Und das Ausbauziel „Gigabitgeschwindigkeit“ liegt im Jahr 2025.

Funklöcher: Die übers gesamte Land großzügig verteilten Gebiete ohne ausreichenden Netzzugang sollen beseitigt werden - und zwar „kurzfristig“. Wenn das klappt, bleibt die Frage, warum es nicht schon früher möglich war.

Zuständigkeit: In der vergangenen Wahlperiode war die Zuständigkeit für Digitales verteilt auf das Verkehrs- und Infrastrukturministerium, das Wirtschafts- und das Innenministerium - mit dem Erfolg, dass einiges liegen blieb. Siehe Funklöcher.

Wie das künftig laufen soll, ist offen: „Klärung der Art und Weise der Organisation der Digitalkompetenzen in der Bundesregierung“, so steht es in dem Papier zur Digitalpolitik.

Agrar- und Wirtschaftspolitik im Fokus

Nach den Gesprächen über Rente, Gesundheit, Pflege und Innere Sicherheit steht bei der nächsten Sondierungsrunde am Mittwoch Agrar- und Wirtschaftspolitik im Fokus. Wenn es richtig schwierig wird, werden sich die Parteivorsitzenden ohne die übrigen Verhandlertrupps zusammensetzen, um Kompromisse auszuloten.