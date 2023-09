Traditionell stehen Sonne, Sand und Strandvergnügen bei deutschen Urlaubern hoch im Kurs. Vor diese drei „S“ hat sich im vergangenen Jahr ein viertes geschoben: Die Sicherheit des Zielortes hat das Reiseverhalten der Deutschen 2016 geprägt wie in kaum einem Jahr zuvor.

Sicherheit ist ein wichtiges Kriterium geworden

Maßgeblich waren dabei zum einen Terroranschläge, zum anderen aber auch politische Entwicklungen wie etwa der Putschversuch in der Türkei und die anschließende Verhaftungswelle. Die Türkei zählt denn auch zu den ganz großen Verlierern: Die Zahl der deutschen Touristen von einst fast fünf Millionen hat sich im vergangenen Jahr auf 3,9 Millionen verringert.

Starke Einbußen verzeichneten auch Tunesien und Ägypten. Und unter den Anschlägen in Paris litt nicht nur der Fremdenverkehr in der französischen Hauptstadt, sondern Frankreich insgesamt. „Die Sicherheit auf Reisen spielt für viele Kunden eine ganz zentrale Rolle“, sagte der Präsident des Deutschen Reiseverbands (DRV), Norbert Fiebig, zum Auftakt der Reisemesse ITB in Berlin.

Nun sind Terroranschläge und politische Unruhen in beliebten Urlaubsregionen auch schon in der Vergangenheit vorgekommen. Und wie in früheren Jahren führten Terror und Aufruhr auch 2016 nicht zum Verzicht auf den Urlaub, sondern zum Ausweichen auf andere Ziele.

Deutsche Tourismusbranche profitiert

Profitieren konnte zu allererst das Ferienland Bundesrepublik. Die Zahl der Übernachtungen in deutschen Beherbergungsbetrieben stieg auf 447 Millionen Übernachtungen – so viele wie nie zuvor. Inländische Touristen hatten mit einem Plus von drei Prozent gegenüber 2015 entscheidenden Anteil daran.

Noch höhere Zuwächse verzeichneten die Balearen und Kanaren sowie das spanische Festland, aber auch Griechenland, Portugal, Kroatien, die Niederlande und Bulgarien. Unter den Fernreisezielen sticht Kuba mit einem Plus von 37 Prozent heraus, afrikanische Länder verbuchten ein Wachstum von 14 Prozent, die Dominikanische Republik lag mit sieben Prozent im Plus und die Vereinigten Arabischen Emirate konnten ebenfalls zulegen. Nicht zuletzt liegen Kreuzfahrten weiterhin im Trend.

Allerdings, und das unterscheidet 2016 von früheren Krisenjahren, konnten die Zuwächse in diesen Zielregionen die Rückgänge in anderen nicht vollständig kompensieren. Reiseveranstalter wie TUI und Schauinsland setzten 2016 insgesamt 30,2 Milliarden Euro um. Das waren 600 Millionen Euro oder 1,9 Prozent weniger als im Vorjahr.

Reisebüros haben es zunehmend schwerer

Auch die Reisebüros verzeichneten ein Umsatzminus von 1,3 Prozent auf 24,5 Milliarden Euro. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt dabei zwar auch der weiterhin wachsende Onlinemarkt, der es stationären Reisebüros und Pauschalreiseanbietern schwer macht. Es bleibt für 2016 aber unter dem Strich ein bestenfalls stagnierender Markt für eine über viele Jahre hinweg wachstumsverwöhnte Branche.

Auf die bevorstehende Saison blicken die Touristik-Unternehmen gleichwohl mit einiger Zuversicht. Die Buchungen liegen derzeit um rund sechs Prozent über denen des Vorjahres. Dabei zeichnet sich ab, dass die Türkei weiterhin von vielen Urlaubern gemieden wird und auch bei Städtereisen ein Rückgang zu erwarten ist.

Ganz anders Griechenland: Die Buchungszahlen liegen derzeit 70 Prozent über denen des Vorjahrszeitraums, für Kroatien sind es 36, für Bulgarien 33 Prozent. Auch Zypern und Marokko verzeichnen zweistelliger Zuwächse. „Die Reisekassen sind bei vielen gut gefüllt und die Koffer gedanklich schon gepackt“, frohlockt der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft, Michael Frenzel.

Traditionelle Anbieter müssen sich wandeln

Der wieder erwachte Optimismus kann aber nicht darüber hinweg täuschen, dass traditionelle Anbieter sich wandeln müssen, um dauerhaft junge Kunden an sich zu binden. Einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) zufolge ist die Generation Millenium, zu der die Jahrgänge 11982 bis 1996 gezählt werden, zwar überaus reisefreudig.

Trotz altersbedingt derzeit noch unterdurchschnittlicher Haushaltseinkommen unternehmen die Jungen 4,6 mehr als eintägige Reisen pro Jahr und damit deutlich mehr als die der Durchschnittdeutsche, der auf 3,9 Reisen kommt. Das Buchungsverhalten aber unterscheidet die Millenials vom Rest: Sie buchen überwiegend online, stellen sich Bausteine wie Flug, Mietwagen, Übernachtungen und Ausflüge selbst zusammen, steuern gern ferne Länder an und nutzen Angebote wie Airbnb, die traditionellen Übernachtungsbetrieben Konkurrenz machen. Der Anteil der Pauschalreisen liegt in dieser Altersgruppe dagen bei nur 31 Prozent gegenüber 38 Prozent in älteren Jahrgängen.

DRV-Chef Fiebig schlussfolgert, die Branche müsse den jungen Leuten die Vorteile fachlicher Beratung im Reisebüro und organisierter Veranstalterreisen nahe bringen: „Wir verbinden individuell zugeschnittene Reiseangebote mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Hilfeleistungen im Krisenfall.“ Als verkaufsfördernd im Reisebüro könnten sich zudem Drei-D-Brillen erweisen, die virtuelle Besuche an Urlausborten ermöglichen.

