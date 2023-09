Tokio -Lange Zeit war der Elektronik-Riese Sony ein Dauerpatient. Doch jetzt legt das japanische Unternehmen ein Comeback hin. Das liegt aber weder an Fernsehgeräten noch an Stereoanlagen. Wir erläutern, mit welchen Geschäften der Konzern in Gewinnsphären wie vor zwei Jahrzehnten vordringen kann.

Was tut sich aktuell bei Sony?

Die Sony-Aktie ist am Montagmorgen um fast fünf Prozent in die Höhe geschossen. Der Hintergrund: Eine ganze Reihe von Analysten hat die Prognosen für Sony nach oben korrigiert. Viele Experten gehen jetzt davon aus, dass der Konzern im gerade angelaufenen Geschäftsjahr, das am 31. März 2018 endet, einen Gewinn aus dem operativen Geschäft von rund 500 Milliarden Yen (knapp 4,3 Milliarden Euro) einfahren könnte.

In solchen Dimensionen bewegten sich die Japaner zuletzt vor 20 Jahren, als Sony mit der Playstation und vielen extrem erfolgreichen Spielen zum Dominator im Konsolengeschäft wurde. Außerdem punktete seinerzeit die Filmsparte mit so erfolgreichen Streifen wie „Men in Black“.

Was sind die Gründe für den neuen Optimismus?

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde völlig überraschend ein operativer Gewinn von umgerechnet rund 2,4 Milliarden Euro eingefahren. Dabei sah es noch Ende vorigen Jahres eher düster aus.

Dem Konzern gehört auch eins der größten Hollywoodstudios und für dieses mussten Abschreibungen von 920 Millionen Euro verbucht werden, weil das Kinogeschäft mangels lukrativer Blockbuster und wegen des Rückgangs im Heimvideo-Markt heftig Federn lassen muss. Die Nutzer weltweit kaufen immer weniger DVD- und Blu-Ray-Scheiben, laden Filme stattdessen mittels Streaming-Diensten direkt aus dem Internet herunter.

Zudem ging es sowohl bei den Smartphones als auch im früheren Kerngeschäft mit Heimelektronik (TV-Geräte, Fotokameras oder Stereoanlagen) bei den Umsätzen mit Einbußen im zweistelligen Prozentbereich noch einmal im Vergleich zum Vorjahr weiter nach unten.

Was hat nun den Umschwung gebracht?

Hauptursache war die große Nachfrage bei Halbleiterkomponenten – Sony ist auch einer der großen Zulieferer etwa für die Hersteller von Smartphones. Die Bauteile werden außerdem für Grafikkarten oder auch für die Elektronik in Autos benötigt. Bei Speicherchips haben sich wegen Lieferengpässen die Preise im Vergleich zu Mitte 2016 teilweise mehr als verdoppelt.

Die Marktforscher von Gartner gehen davon aus, dass in diesem Jahr die Umsätze mit Halbleitern um mehr als zwölf Prozent steigen werden und das dürfte auch Erlös und Gewinn von Sony in den nächsten Monaten in die Höhe treiben. Zumal die Gartner-Experten davon ausgehen, dass die Engpässe beim Nachschub von Bauteilen frühestens Ende des Jahres verschwinden werden.

Gibt es weitere Faktoren für die Erfolge von Sony?

Das enorm wichtige Geschäft mit den Spielekonsolen hat sich erholt. So verkaufte der Konzern im Weihnachtsgeschäft 9,7 Millionen Playstation-Konsolen – 8,4 Millionen waren es im Vorjahr.

Noch viel wichtiger ist, dass viele Analysten in Investmenthäusern dem Elektronik-Riesen nach zahlreichen Umbau- und Sparprogrammen nun dauerhaft solide Geschäft zutrauen. Das Unternehmen sei inzwischen gegen konjunkturelle Schwankungen erheblich weniger anfällig, sagte etwa Kenichi Saita von Mizuho Securities dem Finanznachrichtendienste Bloomberg.

Jahrelang hatte Sony versucht, dem großen Konkurrenten Samsung bei den Smartphones mit einem Riesen-Sortiment nachzueifern. Doch die Japaner kamen schlicht zu spät. Inzwischen konzentriert sich die Smartphone-Sparte auf Geräte der Premiumklasse, wo auch höhere Renditen erzielt werden. Auch bei Heimelektronik wird auf Produkte der gehobenen Kategorie gesetzt. Am nächsten Freitag will das Sony-Management die Prognosen für das aktuelle Geschäftsjahr publik machen.