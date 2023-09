South Carolina -Wenn Polizisten bei einer Party auftauchen, wird diese normalerweise schnell für beendet erklärt. Dass es auch anders laufen kann, haben zwei Polizisten im amerikanischen Asheville (North Carolina) bewiesen, die am Wochenende wegen einer vermeintlich rechtswidrig errichteten Wasserrutsche in eine Nachbarschaft gerufen worden waren. Ein Anwohner hatte die Rutsche kurz zuvor anlässlich der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag am Straßenrand aufgebaut.

Doch statt dem nassen Treiben ein jähes Ende zu bereiten, rutschten die beiden Polizisten lieber selbst die mit Seife und Wasser präparierte Plane entlang. „Wir haben die Rutsche in Augenschein genommen und keinen Regelverstoß erkennen können“, erklärte die an dem Einsatz beteiligte Polizistin Carrie Lee später in einem Interview eines TV-Senders.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zahlreiche amerikanische Medien waren auf den Fall aufmerksam geworden, nachdem ein Video des Polizeieinsatzes bei Facebook mehrere hundert Mal geteilt worden war. Die Aufnahmen zeigen auch Lees Kollegen, der mit einem Schlauchboot die Plane runterrutscht. „Mein Hintern ist nass“, hört man ihn rufen. (dpa)