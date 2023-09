Berin -Angesichts zuletzt enttäuschender Wahlergebnisse will die Linke ihr Profil als Bollwerk gegen Rassismus und Anwalt der Armen schärfen. Die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger stellten dazu am Montag in Berlin „Vorschläge für eine offensive Strategie der Linken“ vor. Sie peilen darin eine „Revolution für soziale Gerechtigkeit und Demokratie“ an.

Das Führungsduo will auf dem Linken-Parteitag Ende Mai in Magdeburg im Amt bestätigt werden. Zuletzt hatte es heftige Debatten über den Kurs der Partei gegeben.

Dass die AfD in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg stärkste Partei bei den Erwerbslosen und bei den Arbeitern geworden sei, sei ein Alarmsignal, so Kipping und Riexinger. Der Parteichef sagte: „Die Linke will ein Bollwerk gegen Rechtspopulismus und Rassismus sein.“

Angesichts von 30 Jahren neoliberaler Politik sei ein „größerer Wurf“ nötig. Die Linke wolle eine Skandalisierung des ungeheueren Reichtums in wenigen Händen. „Wir wollen eine Revolution, die die Armut beseitigt und gesellschaftliche Teilhabe organisiert“, sagte Riexinger.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zu bedauern sei, dass SPD und Grüne derzeit eher als „Regierungsreserve“ für CDU-geführte Bündnisse zur Verfügung stünden statt als Teil einer linken Regierung. Die Linke solle das Gravitationszentrum für das linke Lager sein. (dpa)