Manchester -Einsamkeit – vor allem ältere Menschen kennen das bedrückende Gefühl, das einem die soziale Isolation verleihen kann. Gerade diejenigen, die ihre engsten Angehörigen überleben, fühlen sich oft alleingelassen und ausgegrenzt. So erging es auch Derek Taylor aus Manchester. Der 90-Jährige hatte Frau und Schwester verloren und litt unter der Einsamkeit, die sich allmählich in sein Leben einschlich. Um aus der Situation entfliehen zu können, entschied sich der betagte Brite schließlich, selbst etwas zu unternehmen.

„Je älter du wirst“, so der 90-Jährige gegenüber der BBC, „desto weniger Menschen melden sich bei dir. Ich dachte mir: ‚Was kannst du tun, um nicht mehr einsam zu sein?‘“ Also schrieb er eine Liste mit Ideen, die gegen die Einsamkeit und Isolation von älteren Menschen helfen sollte. Taylors Leitsatz dabei war denkbar einfach: „Suche Kontakte zu so vielen Menschen wie möglich.“ Dafür hatte er Dinge als hilfreich eingestuft, die eigentlich ganz einfach und alltäglich sind.

Stadt veröffentlicht Tipps als Merkblatt

Betroffene sollten zum Beispiel öfter telefonieren, dabei aber nicht darauf warten, bis sich jemand meldet. Sie sollten lieber selbst zum Hörer greifen und anrufen. Auch Gäste oder Untermieter bei sich zu Hause aufzunehmen, sei eine Überlegung wert. Ein Gespräch mit den Nachbarn zu suchen, die Nutzung eines Computers in der Öffentlichkeit oder das Ausüben von Hobbys in Vereinen sollen laut Taylor ebenfalls gegen die Einsamkeit helfen.

Nachdem er die Liste vollendet hatte, befolgte der 90-Jährige seine eigenen Tipps. In dem Videobeitrag der BBC berichtet Taylor, dass es ihm nun deutlich besser gehe. Er fühle sich, als ob er wieder am Leben wäre. Der Brite treffe sich nun regelmäßig in Seniorenclubs mit Leidensgenossen, um über die Nachrichten des Tages zu diskutieren. In der Hoffnung, auch anderen Senioren helfen zu können, schickte Taylor seine zehn besten Tipps später sogar an die Stadtverwaltung von Manchester. Diese zeigte sich begeistert von den Ideen des 90-Jährigen – und veröffentlichte seine Liste als Merkblatt. (jon)