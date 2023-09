Berlin -Die Kassen der sozialen Sicherungssysteme sind prall gefüllt wie nie. Anfang des Jahres belief sich die so genannte Nachhaltigkeitsrücklage der Deutschen Rentenversicherung auf 32,4 Milliarden Euro. Krankenkassen und Gesundheitsfonds verfügten zu diesem Zeitpunkt über Reserven von 25 Milliarden Euro. Und die Bundesagentur für Arbeit (BA) erfreute ich eines 11,4-Milliarden-Polsters.

Dem am Freitag vorgestellten Haushaltsentwurf für 2018 zufolge wird die BA in den kommenden Jahren weitere Überschüsse in Milliardenhöge erzielen und wohl schon 2019 die 20-Milliarden-Grenze überspringen. Wie kommt es zum Reichtum der einst defizitären Sozialsysteme? Wie lange hält der Trend an? Und was sollte mit den Überschüssen geschehen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie werden sich die BA-Reserven entwickeln?

Nach dem Haushaltsplan des Verwaltungsrates werden die Finanzreserven der BA im kommenden Jahr auf 18,9 Milliarden Euro steigen. Noch rosiger sind die Aussichten in den Jahren danach: Für 2019 prognostiziert die BA Rücklagen in Höhe von 24,3 Milliarden Euro, 2022 könnten es sogar mehr als 43 Milliarden sein.

Woher stammen die Überschüsse?

Von der stark gestiegenen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung profitieren grundsätzlich alle Sozialkassen. Im Oktober waren 32,4 Millionen Menschen in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt – so viele wie nie zuvor. Zum Vergleich: 2007 waren es erst 26,9 Millionen. Unter dem Strich zahlen derzeit also 5,5 Millionen Menschen mehr in die Renten, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung ein Jahrzehnt zuvor. Hinzu kommen relativ gute Lohnabschlüsse in den vergangenen Jahren, die über der Teuerungsrate lagen und damit das Volumen der Sozialabgaben erhöhen. In der Arbeitslosenversicherung wirkt sich zudem der Rückgang der Erwerbslosigkeit stark aus, da zu den steigenden Einnahmen sinkende Ausgaben treten.

Im Jahr 2007 waren im Jahresdurchschnitt noch 3,8 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet, im Oktober 2017 waren es nur mehr 2,39 Millionen. Sollte die der Trend – steigende Beschäftigung, sinkende Arbeitslosenzahlen – in den kommenden Jahren fortsetzen (wovon die BA ausgeht), würden die Rücklagen entsprechend weiter ansteigen.

Was tun mit dem Geld?

An dieser Frage scheiden sich die Geister. Als Schwelle, von der an der Beitragssatz sinken sollte, gelten Rücklagen in Höhe von 20 Milliarden Euro. Diese Marke dürft spätestens 2019 überschritten werden. Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Sachverständigenrat der fünf „Wirtschaftsweisen“ in seinem Jahresgutachten eine Absenkung des Arbeitslosenbeitragssatzes von 3,0 auf 2,5 Prozent. Dies entspricht einem Volumen von rund 5,5 Milliarden Euro.

Auch der Vertreter der Arbeitgeberverbände im BA-Verwaltungsrat, Peter Clever, setzt sich für einen Beitragssenkung ein: Die BA ist keine Sparkasse, schon gar keine, die aus nicht benötigten Zwangsabgaben gespeist wird.“ Die FDP plädiert in den Jamaica-Sondierungen ebenfalls für sinkende Beiträge. Und selbst die Grünen halten eine Beitragssatzsenkung für angemessen, wenn die Reserven der BA 20 Milliarden Euro übersteigen.

Demgegenüber wendet sich DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach, die derzeit den Vorsitz im BA-Verwaltungsrat innehat, gegen sinkende Beiträge: „Wir lehnen Beitragssenkungen ab“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Arbeitslosenversicherung sei der konjunkturanfälligste Zweig der sozialen Sicherungssysteme: In Krisenzeiten steige die Arbeitslosigkeit – damit stiegen auch die Ausgaben der BA, während die Beitragseinnahmen sänken.

Was brächten sinkende Beiträge?

Für den einzelnen Arbeitnehmer nicht sehr viel. Da der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung hälftig von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen wird, teilt sich auch das Entlastungsvolumen entsprechend auf. Sinkt also der Beitragssatz um 0,5 Punkte, so macht das umgerechnet auf ein sozialversicherungspflichtiges Monatsbrutto von 3500 Euro einen Entlastung von monatlich 17,50 Euro aus, wovon der Beschäftigte und sein Arbeitgeber je 8,75 Euro erhalten.