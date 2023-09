Berlin -Der Arbeitgeber wollte alles ganz genau wissen. Er ließ heimlich alle Tastatureingaben seiner Mitarbeiter an den Dienstcomputern automatisch aufzeichnen und regelmäßig Bildschirmfotos erstellen. Schon wenige Tage nach dem Beginn der Kontrolle kündigte er einem Mitarbeiter mit der Begründung, er habe den Dienst-PC während der Arbeitszeit privat genutzt.

Jetzt entschied das Bundesarbeitsgericht in einem Grundsatzurteil, dass eine derartige pauschale Totalüberwachung durch eine spezielle Spähsoftware unzulässig ist. Die Kündigung ist unwirksam. Für den Einsatz von Überwachungsprogrammen setzten die Richter sie sehr enge Grenzen. Damit folgt das höchste Gericht früheren Urteilen zur digitalen Arbeitskontrolle von Mitarbeitern. (BAG 2 AZR 681/16)

Private Nutzung ist verboten

Ende April 2015 hatte die Geschäftsführung einer Medienagentur seine Mitarbeiter per Mail darüber informiert, dass der Internet-Verkehr auf den Dienstcomputern „mitgeloggt und dauerhaft gespeichert wird“. Wer damit nicht einverstanden sei, solle sich melden.

Die private Nutzung der Computer ist in den Unternehmen ausdrücklich verboten. Der Arbeitgeber installierte dann einen sogenannten Keylogger - eine Spähsoftware, die jede Tastatureingabe protokolliert. Schon wenige Tage später erhielt der Programmierer die Kündigung. Der Vorwurf: Die digitalen Daten hätten ergeben, er begehe Arbeitszeitbetrug.

Der Mann räumte ein, innerhalb von vier Monaten drei Stunden mit der Programmierung eines Computerspiels verbracht zu haben - überwiegend in Pausen. Täglich zehn Minuten habe er Auftragsdaten für die Firma seines Vaters verwaltet. Den Vorwurf von Pflichtverletzungen wies er zurück. Er argumentierte zudem, die durch den Einsatz des Spähprogramms gewonnenen Daten hätten nicht verwendet werden dürfen. Denn entgegen der Mail-Ankündigung des Arbeitgebers seien nicht nur die Internetaktivitäten, sondern sämtliche Tastatureingaben während der gesamten dienstlichen Anwesenheit gespeichert worden.

Daten dürfen nicht verwertet werden

Der Arbeitgeber meinte hingegen, die Erhebung und Nutzung der aufgezeichneten Daten sei zulässig, weil er aufgrund der untersagten Privatnutzung der Dienstcomputer weitgehende Kontroll- und Überwachungsrechte habe. Zudem habe aufgrund von Hinweisen anderer Kollegen der Verdacht bestanden, der Mitarbeiter begehe Straftaten.

Die Vorinstanzen, das örtliche Arbeitsgericht in Herne und das Landesarbeitsgericht in Hamm, hoben die Kündigung jedoch wieder auf, obwohl eine Pflichtverletzung nicht ausgeschlossen wurde. Die Richter werteten die heimliche Installation des Keyloggers jedoch als so starken Eingriff in Persönlichkeitsrechte des Mitarbeiters, dass die gewonnenen Daten nicht als Beweismittel dienen könnten. Es bestehe ein Verwertungsverbot. Nach Ansicht der Arbeitsrichter gab es in dem Fall „keinen auf Tatsachen beruhenden Verdacht einer Straftat oder einer anderen schwerwiegenden Pflichtverletzung“. Eine Kündigung ohne vorherige Abmahnung sei ohnehin nicht zulässig.

Nur bei begründetem Verdacht

Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt folgte der Argumentation. Denn durch den Einsatz der Überwachungs-Software habe das Unternehmen das Recht des Arbeitnehmers auf informationelle Selbstbestimmung verletzt. Ein solcher massiver Eingriff in die Persönlichkeitsrechte sei jedoch nur gerechtfertigt, wenn der Arbeitgeber konkrete Hinweise auf eine mögliche Straftat oder eine andere schwerwiegende Pflichtverletzung habe. Im konkreten Fall gab es nach Überzeugung der Richter aber keinen begründeten Verdacht.

Eine Überwachung „ins Blaue hinein“ sei aber unverhältnismäßig, befand das Erfurter Gericht. Das gilt nach einem früheren Grundsatzurteil der höchsten Arbeitsrichter auch für die heimliche Videoüberwachung von Mitarbeitern. Danach ist der pauschale und dauerhafte Einsatz von Kameras unzulässig. Vielmehr muss es einen konkreten Verdacht auf eine Straftat oder eine andere schwere Verfehlung der Lasten des Arbeitgebers geben.