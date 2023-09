Barcelona -Trotz des Verbots des spanischen Verfassungsgerichts will das katalanische Regionalparlament am kommenden Montag tagen. Das sagte ein Vertreter der Regionalregierung am Freitag dem BBC. Es wird erwartet, dass Katalonien am Montag die Unabhängigkeit ausrufen will. (red)

