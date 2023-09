Spaniens Königin bezeichnete Zeitung als „Scheißblatt“

Madrid -Eine alte Freundschaft mit einem Geschäftsmann, der in einen Korruptionsskandal verwickelt ist, hat Spaniens König Felipe VI. und Königin Letizia in Erklärungsnot gebracht. Die Online-Zeitung „eldiario.es“ veröffentlichte Textnachrichten aus dem Jahr 2014, in denen das Königspaar dem Unternehmer Javier López Madrid nach Bekanntwerden der Korruptionsvorwürfe seine Unterstützung zusicherte.

Eine Online-Zeitung hat Textnachrichten veröffentlicht, die Spaniens Königspaar in Erklärungsnöte bringen.

Letizia und Felipe sollen einem befreundeten Geschäftsmann Unterstützung in einem Korruptionsskandal zugesichert haben.

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den Geschäftsmann ist Letizia ausfallend geworden.

Spaniens Justizminister lässt prüfen, ob die Veröffentlichung von Textnachrichten strafbar seien.

Die frühere Journalistin Letizia bezeichnete danach eine Zeitungsbeilage, die die Vorwürfe publik gemacht hatte, als „Scheißblatt“. Felipe bot dem Geschäftsmann ein Gespräch an.

Nicht mehr mit Geschäftsmann befreundet

Das Königshaus wollte zu der Enthüllung nicht Stellung nehmen. Die Textnachrichten stammten aus vertraulichen Ermittlungsakten der Justiz, verlautete nach Medienberichten vom Freitag aus Palastkreisen. Zudem sei das Königspaar mit dem Geschäftsmann nicht mehr befreundet.

Justizminister Rafael Catalá betonte, die Gerichte prüften, ob die Veröffentlichung der Textnachrichten strafbar sei. López Madrid gehörte zu einer Gruppe von Managern und Aufsichtsratsmitgliedern des Geldinstituts Bankia, die private Ausgaben mit Kreditkarten des Bankhauses beglichen haben sollen.

Die Zeitung „El Mundo“, deren Beilage die Königin als „Scheißblatt“ bezeichnet hatte, stufte die Textnachrichten als den „ersten Fehltritt“ des Königspaars seit der Krönung von Felipe im Juni 2014 ein. (dpa)