Berlin -Oskar Niedermayer, 65, ist emeritierter Professor an der FU Berlin. Der Politikwissenschaftler beschäftigt sich vor allem mit politischen Einstellungen, Parteienforschung und Wahlforschung. Im Interview spricht er über die jüngsten Chaostage in der SPD.

Herr Niedermayer, die SPD hat ein gutes Ergebnis in den Koalitionsverhandlungen erzielt. Trotzdem geht es in der Partei drunter und drüber. Hat die SPD Lust am eigenen Untergang?

Der Hang, die eigene Partei zu zerlegen, ist in der Geschichte der SPD nichts Neues. In der Zeit von Angela Merkel als CDU-Vorsitzende hat die SPD bislang sechs verschiedene Parteichefs gehabt.



Fraktionschefin Andrea Nahles soll kommissarische Vorsitzende werden, obwohl sie nicht dem Vorstand angehört. Wäre es nicht klüger, die stellvertretende Vorsitzende Malu Dreyer organisierte den Übergang?



Nach allem, was passiert ist, wäre es definitiv besser, wenn erst mal einer der Stellvertreter kommissarisch die Amtsgeschäfte übernehmen würde. Schulz und der gesamte Vorstand haben viel von der Erneuerung der SPD gesprochen. Dabei haben sie immer wieder deutlich gemacht, dass es mehr Mitwirkungsmöglichkeiten für die einzelnen Mitglieder geben soll – auch in Personalfragen. Jetzt wieder alles im kleinen Kreis auszumachen und einem Parteitag die Lösung einfach nur vorzusetzen, das erzeugt großen Unmut an der Basis. Das ist in Zeiten des Mitgliedervotums über den Koalitionsvertrag brandgefährlich.



Ist Nahles denn, abgesehen von den Wochen des Übergangs, grundsätzlich die richtige Vorsitzende?



Im Prinzip ja. Als Parteichefin hätte sie insbesondere in Kombination mit dem Fraktionsvorsitz eine starke Stellung, um SPD-Politik sichtbar zu machen. Gemeinsam mit Olaf Scholz könnte sie ein Duo bilden, das der Partei Stabilität gibt. Nur: Es gibt in der Partei auch Vorbehalte gegen sie. Vor allem aber kommt sie bei den Wählern bislang nicht ausreichend gut an. Da muss sie stark an sich arbeiten.



Kann die SPD es sich in solchen Zeiten leisten, mit Sigmar Gabriel den derzeit beliebtesten Politiker Deutschlands aus dem Amt des Außenministers zu drängen?



Eigentlich kann sie es sich nicht leisten. Aber sie sollte es dennoch versuchen.



Das müssen Sie erklären.



Nach außen wird es der SPD schwer fallen, sinnvoll zu begründen, warum Gabriel sein Amt aufgeben sollte. Gabriel hat seinen Job gut gemacht. Andererseits liegt die Beliebtheit von Gabriel ja nicht an ihm selbst, sondern zum großen Teil am Amt. Bislang hat das jeder Außenminister geschafft, außer Guido Westerwelle. Jeder andere hätte also wahrscheinlich bald solche Umfragewerte, wie sie jetzt Sigmar Gabriel hat.



Warum genau sollte die SPD einen Schlussstrich unter die politische Karriere Gabriels ziehen?



Andrea Nahles hat in ihrer Zeit als Generalsekretärin schlimme Blessuren aus der Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden Gabriel davongetragen. Gerade Gabriel ist nicht bekannt dafür, auf Querschüsse und Alleingänge zu verzichten. Er neigt dazu, sich für den besseren zu halten – egal in welchem Amt. Das wird nicht funktionieren.



Ist die SPD mit dem Rückzug von Martin Schulz für das Mitgliedervotum jetzt so aufgestellt, dass die Basis der Groko zustimmen wird?



Für das Mitgliedervotum wage ich keine Vorhersage. Die letzten Tage haben sicher abschreckend auf viele Mitglieder gewirkt, die noch unentschlossen sind. Jetzt muss die Parteiführung klar machen: Der gesamte Vertrag trägt eine sozialdemokratische Handschrift. Das ist ja auch tatsächlich so. Aber leider hat die SPD eine Neigung, die eigenen Erfolge klein zu reden.