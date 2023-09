Berlin -Es ist ein kleiner Satz. Und doch sagt er eine Menge aus. „Dass Angela Merkel mal Kanzlerin wird, hat 2004 auch keiner geglaubt“, hat SPD-Chef Sigmar Gabriel im Interview der Berliner Zeitung gesagt. In der Sache ist das richtig. Weshalb aber antwortet Gabriel mit dem historischen Vergleich auf Zweifel an seinen Kanzler-Chancen? Die Replik macht nur Sinn, wenn der 56-Jährige zur Kandidatur entschlossen ist.

Offiziell will die SPD erst Anfang 2017 über die Personalie entscheiden. Doch seit Wochen mehren sich die Hinweise, dass der Parteichef von seinem Zugriffsrecht Gebrauch machen will: Eine Homestory in der Illustrierte Bunte rückte den Familienvater in den Mittelpunkt. Kurz darauf lud Gabriel die Hauptstadtkorrespondenten in seine Heimatstadt Goslar und plauderte ungewohnt offen über biografische Details. Auch in seinen Interviews tauchen die alleinerziehende Mutter und sein Vater, ein Alt-Nazi, immer öfter auf. Das alles verleiht dem Bild des strengen und bisweilen polternden Politikers menschlich-sympathische Züge – eine wichtige Voraussetzung für eine Kandidatur.

Heikelster Monat in Gabriels Karriere

Bevor es aber dazu kommt, muss Gabriel den September überstehen. Es dürfte der heikelste Monat seiner Karriere werden. Dabei sorgt die umstrittene Ministererlaubnis für die Edeka-Tengelmann-Fusion zwar in den Wirtschaftsmedien für große Schlagzeilen. In der SPD und den Gewerkschaften bringt der Deal zur Job-Sicherung dem Wirtschaftsminister eher Beifall ein. Intern hat der SPD-Chef andere Sorgen. „Er hat viel Kredit verspielt“, sagt ein Mitglied der Parteispitze. Mit seiner Sprunghaftigkeit, der übereilten Positionierung beim Brexit, dem Vorpreschen in der Renten-Debatte und dem Eintreten für das Freihandelsabkommen TTIP hat Gabriel nicht wenige Genossen verärgert.

Nun stehen am 4. und 18. September in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin zwei Landtagswahlen an, bei denen der SPD massive Einbußen drohen. Geht die Mehrheit oder gar ein Ministerpräsidenten-Posten verloren, wäre dies eine große Hypothek für Gabriel. Der schwierigste Termin steht dem Parteichef dann am 19. September bevor. Da kommt in Wolfsburg der 235-köpfige Parteikonvent zusammen, um die Haltung der Genossen zum Freihandelsabkommen Ceta mit Kanada festzulegen. Der Widerstand ist groß. Sollte der kleine Parteitag mehrheitlich mit „Nein“ votieren, wäre Gabriel als Wirtschaftsminister erledigt und in seiner Glaubwürdigkeit schwer beschädigt.

SPD-Chef optimistisch

„Ich glaube an die Kraft der Aufklärung“, gibt sich der SPD-Chef optimistisch. Führende Genossen halten die Abstimmung für durchaus heikel: „Für ein positives Votum müssen die Länderchefs ihre Delegationen massiv quälen“, sagt einer von ihnen: „Und das wird seinen Preis haben.“

Einig sind sich Gabriel und seine parteiinternen Kritiker, dass im Bundestagswahlkampf 2017 nicht der (mutmaßlich wenig populäre) Kandidat, sondern die Themen im Mittelpunkt stehen sollen. „Eine Personalisierung gegen Merkel wäre grundfalsch“, sagt ein Spitzengenosse. Welche vier oder fünf Themen zugespitzt werden, soll bei einer Präsidiumssitzung am 4. September besprochen werden. Doch auch hier gehen die Meinungen auseinander: Während Gabriel unter der Überschrift „Sicherheit für alle“ auch ein höheres Rentenniveau versprechen will, warnen Sozialministerin Andrea Nahles und der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz eindringlich vor einem Rentenwahlkampf. Die Parteilinke wiederum möchte mit der Vermögensteuer punkten. Die aber sah Gabriel bislang eher skeptisch.