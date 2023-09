Berlin -Keine große Koalition mit der SPD: Die Sozialdemokraten werden nach Einschätzung ihres stellvertretenden Parteivorsitzenden Ralf Stegner trotz des Scheiterns der Jamaika-Gespräche nicht für eine große Koalition zur Verfügung stehen.



Szenen einer Nacht

Kanzlerin Merkel machte am frühen Montagmorgen einen erschöpften Eindruck. AFP

FDP-Mann Wolfgang Kubicki wirkt angespannt. AFP

Hartes Ringen: Die Grünen-Politiker Kretschmann und Habeck diskutieren mit CDU-Politiker Strobl. dpa

Kanzlerin Merkel mit CSU-Generalsekretär Scheuer. AFP

Kanzlerin Merkel mit Unionsfraktionschef Kauder im Aufzug. AFP

Die FDP-Verhandlungsführer Lindner und Kubicki. AFP

CSU-Generalsekretär Scheuer mit FDP-Mann Kubicki. Im Hintergrund: Superman an der Wand. AFP

FDP-Chef Lindner lässt den Kopf hängen. dpa

Kanzlerin Merkel nach ihrem Pressestatement. dpa

Die Grünen-Politiker Göring-Eckardt und Cem Özdemir kehren aus einer Pause zurück. dpa

FDP-Parteichef Christian Lindner hat die Jamaika-Verhandlungen für gescheitert erklärt. dpa

„Die Ausgangslage für die SPD hat sich nicht verändert. Wir haben kein Mandat für eine erneute große Koalition“, sagte Stegner am frühen Montagmorgen. Er könne sich nicht vorstellen, dass seine Partei ihre Entscheidung überdenken könnte, in der Oppositionsrolle zu bleiben.



Stegner sieht keine Zukunft für die Kanzlerin

Stegner betonte, er sehe für Kanzlerin Angela Merkel (CDU) keine Zukunft mehr. „Sie ist definitiv gescheitert.“ Aber auch ohne Merkel werde die SPD keine große Koalition eingehen.



Allen Parteien stünden nun spannende Tage und Wochen bevor. Das Platzen der Jamaika-Gespräche liege in der Verantwortung aller vier beteiligten Parteien CDU, CSU, FDP und Grüne: „Merkel, Özdemir, Seehofer und Lindner haben es nicht hinbekommen, obwohl sie uns wochenlang erzählt haben, was sie alles besser machen wollen.“



Die SPD-Spitze hatte am Abend der Bundestagswahl am 24. September unmittelbar nach dem historischen Absturz auf 20,5 Prozent entschieden, eine rechnerisch mögliche erneute große Koalition mit der Union abzulehnen und in die Opposition zu gehen. (dpa)

