Berlin -Nun ist also die Zeit gekommen, das Rätsel zu lösen. Der US-Präsident ist gekürt, die Bühne ist frei für den nächsten Star. In dieser Woche benennt also die SPD ihren Kanzlerkandidaten. Für das Wochenende ist das geplant. Am Dienstag trifft sich ein kleiner Zirkel der SPD nochmals zu letzten Vorbereitungen. Eine geheime Operation steht vor ihrem Ende.

Schulz wer?

Die Auflösung aber wird wohl kaum überraschen. Die SPD wird mit ihrem Parteichef Sigmar Gabriel an der Spitze in den Bundestagswahlkampf ziehen. Der hat die Entscheidung lange hinausgezögert, so bis alle möglichen Interessenten – die Schulzens und Scholzens der SPD (Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz bis zum bisherigen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz) – sich zurückgezogen hatten. Sie sind in den letzten Wochen so eindrücklich von der bundespolitischen Bildfläche verschwunden, dass ihre Nominierung wirklich seltsam wäre.



Gabriel erscheint als logischer Kandidat

Schulz wer? Mittlerweile dürfte Gabriel sich auch selbst überzeugt haben, dass nach Frank-Walter Steinmeier und Peer Steinbrück diesmal wirklich er dran ist mit dem wenig erfolgversprechenden Versuch, eine 20-Prozent-Partei ins Kanzleramt zu führen. Andernfalls könnte er auch den Parteivorsitz gleich niederlegen

Das lange Hinauszögern der Kandidaturbekanntgabe dürfte sein Gutes haben: Der in der Partei umstrittene, weil als sprunghaft geltende Gabriel erscheint nun auch in der SPD als logischer Kandidat. Und die Führungsreserve für den Fall des Misserfolgs ist mit den Scholzens und Schulzens noch vorhanden.

Präsentieren die Sozialdemokraten doch einen anderen, dürfte klar sein: Die Ära Gabriel ist schon vor der Wahl vorbei.

