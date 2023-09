Berlin -Martin Schulz ist angeschlagen, erkältet. Er könnte jetzt dringend ein paar Hustenbonbons gebrauchen. Und er wird später von Juso-Chef Kevin Kühnert welche bekommen. Sonst wird ihm hier nichts geschenkt. „Ich strebe keine große Koalition an, Genossinnen und Genossen“, sagt er und reißt die Arme wie ein Prediger weit auseinander. Für einen kurzen Augenblick ist Applaus zu hören.

Doch dann fügt der SPD-Chef auf dem Bundeskongress der Jugendorganisation seiner Partei in Saarbrücken hinzu: „Ich strebe auch keine Minderheitsregierung an.“ Er strebe auch kein Kenia an, also kein Schwarz-Grün-Rot. „Ich strebe auch keine Neuwahlen an“, sagt er dann. „Ich strebe gar nix an.“

Schulz hat die Hände ganz nah am Pult. Dann hebt er die geballte Faust und ruft in den Saal, er strebe an, „dass wir die Wege miteinander diskutieren, die die besten sind, um das Leben der Menschen – national und international – jeden Tag ein Stück besser zu machen.“ Die Reaktion der Jusos ist: Stille.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Standpunkt wechselt schnell den Aggregatzustand

Keine Szene aus den turbulenten vergangenen zehn Tagen legt so deutlich wie diese vom Juso-Bundeskongress am Wochenende offen: Schulz ist ein Parteivorsitzender, dessen Standpunkt zurzeit unter Druck schnell den Aggregatzustand wechselt. Direkt nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen schien alles fest: Schulz trug im Willy-Brandt-Haus sein Nein zu einer großen Koalition und den Wunsch nach Neuwahlen vor. Unter Druck – durch eine Ermahnung des Bundespräsidenten, aber auch aus der eigenen Fraktion – war plötzlich alles im Fluss. Wer die Worte vom Juso-Bundeskongress nimmt, kann den Eindruck bekommen, Schulz wäre es lieb, er könnte frühere Standpunkte einfach in Luft auflösen.

Vor den Jungsozialisten wirkt Schulz wie ein Lehrer, der seinen Schülern vor kurzem noch versprochen hatte: „Nie wieder Hausaufgaben!“ Der aber nach einer Abmahnung durch seinen Direktor jetzt erklären muss, dass Mathe und Rechtschreibung zu wichtig sind, als dass man nicht doch etwas mehr dafür tun müsste.

Die Jusos, so viel ist klar, wollen auf gar keinen Fall, dass die SPD noch einmal in eine große Koalition eintritt. Und so geht es nicht nur den jüngeren, sondern auch vielen anderen Mitgliedern. Mit seinem ursprünglich kategorischen Nein zur großen Koalition wollte Schulz ein Bündnis mit der Basis schließen: eines, das ihm sein Überleben als Parteichef sichern sollte.

Nicht mit Niederlage abtreten

Die Geschichte des Martin Schulz ist die von einem, der auf gar keinen Fall mit seiner größten Niederlage abtreten will. 20,5 Prozent, das schlechteste SPD-Bundestagswahlergebnis der Geschichte – mit dieser Schmach wollte der 61-Jährige nicht gehen. Sein Coup am Wahlabend: die sofortige Ankündigung, in die Opposition zu gehen. Damit sicherte Schulz sein Überleben als Parteichef. Und: Es spricht viel dafür, dass es auch für die Partei nicht verkehrt gewesen wäre, sich in der Opposition nach und nach neu aufzustellen.

Das entschiedene Nein am Wahlabend sei nicht das Problem gewesen, sagen auch viele von Schulz innerparteilichen Kritikern. Der Fehler sei vielmehr gewesen, dass er am Morgen nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen im SPD-Vorstand einen einstimmigen Beschluss gegen eine große Koalition erwirkte – ohne dass ihn jemand daran gehindert hätte. Schulz zog seine öffentliche Stellungnahme sogar um eine halbe Stunde vor. Damit kam er dem Bundespräsidenten zuvor, der an den Lösungswillen der Parteien appellierte. Schulz hingegen sagte schneidig: „In einer solchen Situation muss der Souverän – das sind die Wählerinnen und Wähler – neu bewerten, was Sache ist.“

In der Bundestagsfraktion setzte es Gegenwehr. Einer, dem es dort sonst oft zu konfliktscheu zugeht, sagt: „So wünschte man sich das häufiger mal.“ Es war nicht so, dass dort plötzlich alle nach einer großen Koalition gerufen hätten. Aber viele fürchteten im Fall von Neuwahlen um ihr Mandat und wünschten sich, dass andere Möglichkeiten ausgelotet würden. Und die Abgeordnete Anette Kramme aus Bayern bat Schulz nach Angaben von Teilnehmern, er solle ihre Frage nicht persönlich nehmen: Aber wer solle im Fall einer Neuwahl eigentlich Spitzenkandidat werden?

Schulz, so sehen es Kritiker in Fraktion und Partei, fehle das Gespür dafür, in entscheidenden Situationen instinktsicher richtig zu handeln. Auch die Wochen nach der Wahl hätten gezeigt, dass er nicht in der Lage sei, der Partei kreativen Input zu geben. Hier und da das Wort „Kapitalismuskritik“ fallen zu lassen und die Partei als Bastion gegen die AfD zu stilisieren, reiche nicht aus. Mit Schulz trete die SPD auf der Stelle – nicht genug für eine Partei, die ums Überleben kämpfen müsse.

Kein Gegenkandidat

Dennoch kann Schulz – wenn er nach seiner Zukunft als Parteichef gefragt wird – stets darauf verweisen, er trete auf dem Parteitag vom 7. bis 9. Dezember wieder an. Und es habe sich auch kein Gegenkandidat gemeldet. Der Hamburger Olaf Scholz denkt zwar offensichtlich, es besser zu können als Schulz – doch er konnte sich selbst bislang anscheinend nie von seinen Siegchancen überzeugen.

Viele in der Partei glauben auch, dass Schulz gerade wegen seines unglücklichen Agierens in Sachen Neuwahlen nicht ausgetauscht werden dürfte. Er habe die SPD-Mitglieder gegen die große Koalition auf die Barrikaden geführt, er müsse sie jetzt wieder herunterlotsen. Wie, so lautet die Frage, sollte das jetzt jemand anderes tun – der noch dazu im Verdacht steht, dem Parteichef in den Rücken gefallen zu sein?

Und so reagiert Schulz Anfang dieser Woche fast schon wieder gelassen auf Fragen nach der eigenen Kehrtwende. Am Donnerstag wird er sich auf Einladung des Bundespräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer im Schloss Bellevue treffen. Er schließt auf Nachfrage nicht aus, selbst in ein Kabinett von Merkel zu gehen. „Wir sind alle von den Ereignissen der vergangenen Woche überrascht worden. Und deshalb entwickeln sich Dinge auch“, sagt Schulz mehrfach. Aggregatzustand: flüssig.

Das könnte Sie auch interessieren: