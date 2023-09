Berlin -Martin Schulz wird in wenigen Minuten am Rednerpult sein Jackett ablegen – vermutlich, weil er sich selbst heiß geredet hat. Schon vorher tut er aber etwas, was er bisher im Wahlkampf weitgehend vermieden hat. Er holt, verbal natürlich, die Boxhandschuhe heraus. Er greift Bundeskanzlerin Angela Merkel frontal an.



Ein Meinungsforscher habe Merkel im Jahr 2009 einen taktischen Rat gegeben, sagt der SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat auf dem Programmparteitag am Sonntag in Dortmund. Der Rat habe gelautet: „Sagen Sie nichts. Nehmen Sie zu nichts Stellung. Beziehen Sie keine konkrete Position.“ Das sei, zugegeben, in der Vergangenheit eine erfolgreiche Strategie gewesen, befindet Schulz.



Auch diesmal würden sich Kanzleramt und CDU-Parteizentrale systematisch der Debatte um die Zukunft des Landes entziehen, ruft Schulz den Delegierten zu. Die Union fördere mit Vorsatz, dass weniger Menschen wählen gingen – im Kalkül, eine schwache Beteiligung werde zulasten der anderen Parteien gehen. „Dann nennt man das in Berliner Kreisen vielleicht asymmetrische Demobilisierung. Ich nenne das einen Anschlag auf die Demokratie.“ Harte Worte, wenn auch ruhig vorgetragen.



Vor 5000 Genossen in der Dortmunder Westfalenhalle wirbt Schulz mit einer engagierten, oft lautstarken Rede für das Wahlprogramm der SPD, mit dem mittlere und unter Einkommen bei den Steuern entlastet werden sollen. Und in dessen Zentrum Investitionen in Bildung und Infrastruktur stehen. Er kritisiert US-Präsident Donald Trump, attackiert die AfD als NPD-light und verspricht unter großem Jubel der Delegierten: „Ich werde keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem nicht die Ehe für alle vereinbart ist.“

Schröder stellt sich hinter Schulz

Vor Schulz hat ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) gesprochen. Von der SPD-Vize-Vorsitzenden Manuela Schwesig als früherer Juso-Vorsitzender und Regierungschef vorgestellt, soll Schröder an diesem Tag als der lebendige Beweis dafür auftreten, was sich in Wahlkämpfen in kurzer Zeit bewegen lässt. Schröder spricht also ausführlich darüber, wie im Jahr 2005 Medien und Umfrageinstitute die SPD schon abgeschrieben hätten. Und wie er dann über 20 Prozentpunkte aufgeholt habe – „in wenigen Wochen“.



Angesichts der Kritik von Schulz an der Agenda 2010 mag Schröder in den vergangenen Monaten nicht immer rundum glücklich über das gewesen sein, was der aktuelle SPD-Kanzlerkandidat gesagt und getan hat. Aber in diesem Moment stellt Schröder sich offensiv hinter den Kandidaten – in einer munteren, gut gelaunten Rede. Eine Rede, in der er auch nicht verschweigt, er selbst und die Partei hätten es nicht immer leicht miteinander gehabt.

Schröder, zunächst mit verhaltenem Applaus empfangen, beweist, dass er die Genossen noch immer packen kann. Und er verrät, was er an Schulz unter anderem schätzt: dass dieser das Amt des Kanzlers unbedingt wolle. „Das ist wichtig“, sagt der Machtmensch Schröder. „Denn nur wer dieses Amt unbedingt will, wird es auch bekommen.“ Schulz selbst sitzt in diesem Moment ein wenig nach vorn gebeugt. Er blickt ernst, verzieht keine Miene.

Wer mit Delegierten und anderen SPD-Mitgliedern auf dem Parteitag spricht, merkt: Auch sie wollen daran glauben, dass noch etwas geht. Nicht wenige sind bis heute verblüfft, wie die Partei – auch durch manches Ungeschick im Willy-Brandt-Haus – das Plus aus dem Schulz-Hype so schnell verspielen konnte. Aber es ist auch klar: Die Partei vereint sich weiter hinter Schulz. Auch die Parteilinken und die Jusos ordnen sich ein. Sie wollten eigentlich die Forderung nach der Vermögenssteuer im Programm sehen. Stattdessen soll nun nur eine Kommission eingerichtet werden, die sich weiter mit der Frage beschäftigt. Der Parteitag nimmt das Wahlprogramm bei nur einer Enthaltung ohne Gegenstimmen an.

„Alles Pustekuchen und Selbstbetrug“

Dass es jetzt darum gehe zusammenzuhalten, hat der Vorsitzende Schulz den Mitgliedern bereits beim Grillabend der Partei am Abend zuvor in ungewöhnlicher Kulisse eingeschärft: nämlich im Stadion „Rote Erde“, wo bis 1974 Borussia Dortmund spielte. Ein Ort der Siege von gestern also. So wie Nordrhein-Westfalen längst keine unumstrittene SPD-Bastion mehr ist, sondern der Schauplatz vergangener Triumphe. „Herzkammer? Stammland? Alles Pustekuchen und Selbstbetrug“, hatte der neue SPD-Landesvorsitzende Michael Groschek der Partei nach der Niederlage bei der Landtagswahl ins Stammbuch geschrieben.

Egal, vergangene Größe kann auch zukünftige sein. Und so ruft Martin Schulz – Tartanbahn und Fußballplatz im Rücken – beim Grillempfang den Genossen zu, der Platz habe früher einen anderen Namen gehabt: „Das Ding hieß Kampfbahn Rote Erde, nicht Stadion Rote Erde.“ Und an diesem Abend sei es wieder eine Kampfbahn, „für die Roten in Deutschland“.

Beim Parteitag am Tag darauf verschweigt Gerhard Schröder übrigens natürlich auch nicht das, was ja auch allen bekannt ist: dass er am Ende seiner furiosen Aufholjagd im Jahr 2005 dennoch das Kanzleramt an Angela Merkel verlor. „Nichts ist entschieden“, sagt er dennoch mit Blick auf die aktuelle Bundestagswahl. „Auf in den Kampf“, ruft Schröder, der sonst eher leise gesprochen hat, in den Saal. Er setzt den Schlachtruf „Venceremos“ hinzu. „Venceremos“, also: „Wir werden siegen.“