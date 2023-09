„Es kann uns nicht gleichgültig sein, ob eine Bundesregierung zustande kommt oder am Ende Neuwahlen stattfinden werden“, heißt es im wichtigsten Antrag des Bundesvorstandes für den SPD-Parteitag. Deswegen, so ist dort weiter zu lesen, fühle die SPD sich verpflichtet, in Gesprächen auszuloten, ob und in welcher Form die SPD eine neue Bundesregierung mittragen könne. Und: „Diese Gespräche führen wir konstruktiv und ergebnisoffen.“

Mit diesem Antrag will Martin Schulz am Donnerstag vor die Delegierten treten. Viele SPD-Mitglieder wollen keine erneute große Koalition, die Jusos protestieren lautstark. Um die Parteibasis dennoch für Gespräche mit der Union zu gewinnen, ist der Text mit vielen politischen Forderungen versehen: von der Bürgerversicherung über ein Ende der Einschränkungen beim Familiennachzug für Flüchtlinge bis hin zu mehr finanziellem Engagement des Bundes für die Bildung. Klar ist aber auch: Es handelt sich um Verhandlungspunkte, nicht um unverrückbare Bedingungen.

Basis-Entscheid über Vereinbarung mit Union

„Ergebnisoffene Gespräche“ lassen zwar nicht nur die Möglichkeit einer großen Koalition zu, sondern auch die einer Minderheitsregierung. In der SPD-Führung dürften sie aber sehr wohl wissen, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dies nicht will. Am Ende sollen die Parteimitglieder per Basis-Entscheid über eine mögliche Vereinbarung mit der Union abstimmen dürfen.

Am Donnerstag geht es erst mal um den ersten Schritt: Die Delegierten sollen Ja sagen zu ersten Gesprächen mit der Union. Erst wenn über diesen Antrag entschieden ist, will sich Martin Schulz als Parteivorsitzender wiederwählen lassen. Er ist – trotz aller Kritik, die es an ihm gibt – der einzige, der seine Kandidatur angemeldet hat. Das ist Ausdruck einer fragilen Machtbalance in der SPD, die halten dürfte, wenn die Delegierten Gesprächen mit der Union zustimmen. Tun sie dies nicht, ist die Partei am Donnerstagabend in einer Situation, für die es keine schlüssigen Vorausplanungen geben kann.

Martin Schulz ist Spitzenkandidat der SPD. dpa

Der Vorsitzende

Martin Schulz ist als Parteichef nicht über die historische Wahlniederlage bei der Bundestagswahl gestürzt – nicht zuletzt, weil er den Mitgliedern versprach: „Keine neue große Koalition“. Jetzt muss der 61-Jährige seine ganze Autorität aufbringen, um die Partei zu „ergebnisoffenen Gesprächen“ mit der Union zu bewegen. Intern gehen die meisten davon aus, dass es auf eine große Koalition hinauslaufen würde. Schulz‘ Vorteil: Die Basis schätzt ihn. Sein Nachteil: Er fiel zuletzt nicht durch strategisches Geschick auf.

Sigmar Gabriel bei einem Treffen mit dem US-Außenminister Rex Tillerson. dpa

Der Ex-Vorsitzende

Sigmar Gabriel hat seinen Traumjob gefunden: Außenminister. Er kann es, er ist beliebt – wie nie zuvor in seinem politischen Leben. Deshalb will der 58-Jährige unbedingt eine neue große Koalition. Gabriel überließ Martin Schulz Anfang des Jahres Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz, weil er die Niederlage fürchtete. Dennoch meint er, vieles besser zu können als Schulz. Vor der Fraktion zitierte Gabriel kürzlich Franz Müntefering: Politik sei Führen und Sammeln. Zurzeit werde zu viel gesammelt und zu wenig geführt.

Andrea Nahles ist Vorsitzende der Bundestagsfraktion der SPD. dpa

Die Frau im Machtzentrum

Andrea Nahles ist die erste Frau an der Spitze der SPD-Bundestagsfraktion. Die 47-Jährige hat diesen Job nicht zuletzt, weil sie sich in den Jahren als Arbeitsministerin als so pragmatische wie harte Verhandlerin erwiesen hat. Jetzt wird sie, wenn der Parteitag den Gesprächen mit der Union zustimmt, an der Seite von Martin Schulz mit Angela Merkel und Horst Seehofer reden. Nahles steht in der ersten Reihe – was die Möglichkeit des Scheiterns, aber auch die des weiteren Aufstiegs mit sich bringt.

Manuela Schwesig ist derzeit Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. dpa

Die Frau am Spielfeldrand

Manuela Schwesig ist erst in diesem Jahr Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern geworden. Damit steht die vorherige Familienministerin nicht mehr im Zentrum des Berliner Politikbetriebs. Doch das kann, solange es bei der SPD turbulent zugeht, auch ein Vorteil sein. Die 43-Jährige kann jetzt ganz in Ruhe auf ihre große Chance in der SPD warten. An ihrem Ehrgeiz zweifelt kaum einer in der SPD. Und auch nicht daran, dass sie im Zweifel die notwendige Härte für ein absolutes Spitzenamt hätte.

Olaf Scholz ist Bürgermeister von Hamburg. dpa

Der (Neunmal-)Kluge

Viele schätzen die Klugheit des Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz. Andere beklagen, er sei neunmalklug. Scholz würde sich zutrauen, ein guter Parteivorsitzender zu sein. Und der 59-Jährige ist alles andere als begeistert über die Performance von Schulz. Nur: Er ist kein Menschenfänger, der den beliebten Schulz mit einer mitreißenden Rede herausfordern könnte. So hat Scholz sich in den letzten Monaten auf Nadelstiche gegen den Vorsitzenden beschränkt. Das könnte ihm ein schlechtes Ergebnis bei der Wiederwahl der Partei-Vizes bescheren.

Kevin Kühnert wurde zum Chef der Jusos gewählt. dpa

Der Widerständler

Der neue Juso-Chef Kevin Kühnert (28) redete Parteichef Martin Schulz beim Juso-Bundeskongress gut zu. Dieser hätte sich gar nicht allein fühlen müssen, wenn er bei seinem ursprünglichen Standpunkt „Keine große Koalition“ geblieben wäre. Kühnert machte aber auch klar, dass die Jusos beim Widerstand gegen das Bündnis unerbittlich sein wollen. Damit hat der Chef der Jugendorganisation jetzt eine wichtige Rolle in der Partei – weil er denen, die gegen eine große Koalition sind, ein Gesicht und eine Stimme gibt.

Stephan Weil bei seinem Besuch in der Fernsehsendung „Anne Will“. dpa

Der Bedächtige

Stephan Weil ist in der Regel keiner, der viel Aufhebens um die eigene Person macht. Dennoch weiß der niedersächsische Ministerpräsident, dass sein Wort seit seinem Sieg bei der Landtagswahl im Oktober in der SPD mehr Gewicht hat denn je. Der 58-Jährige hat in einer schwierigen Zeit für die Partei bewiesen, dass die SPD mit dem richtigen Kandidaten noch Wahlen gewinnen kann. Jetzt hat er erfolgreich eine große Koalition in Hannover zusammengezimmert – und dringt darauf, dass die SPD in Berlin dasselbe tut.

Lars Klingbeil soll Generalsekretär werden. dpa

Der Modernisierer

Eigentlich sollte es auf diesem Parteitag nicht um Koalitionen gehen, sondern um die Erneuerung der SPD. Lars Klingbeil soll sich künftig als Generalsekretär darum kümmern, dass die SPD organisatorisch im 21. Jahrhundert ankommt: also etwa darum, dass es bessere Möglichkeiten der Partizipation im Internet gibt. Die meisten trauen dem zupackenden 39-Jährigen diesen Job zu. Allerdings wurden bei der Jobvergabe die Frauen in der SPD mal wieder übergangen. Das könnte sich auf Klingbeils Ergebnis beim Parteitag auswirken.

