Berlin -Die SPD schließt eine große Koalition nicht mehr kategorisch aus. Parteichef Martin Schulz will aber am Ende die Parteimitglieder über jede Form der Beteiligung an einer Regierung abstimmen lassen. „Sollten die Gespräche dazu führen, dass wir uns, in welcher Form und in welcher Konstellation auch immer, an einer Regierungsbildung beteiligen, werden die Mitglieder unserer Partei darüber abstimmen“, sagte Schulz am Freitag in Berlin. Er sagte zudem: „Es gibt keinen Automatismus in irgendeine Richtung.“

Betreute Gespräche sind nötig

Damit ist klar: Martin Schulz ist bereit, sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer zu treffen – auf Einladung und im Beisein des Bundespräsidenten. „Nach den Einzelgesprächen in dieser Woche hat der Bundespräsident mit den Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD vereinbart, sich zu einem gemeinsamen Gespräch in Schloss Bellevue zu treffen“, heißt es dazu in einer Mitteilung aus dem Bundespräsidialamt. Betreute Gespräche also – so ungewöhnlich wie die Lage, in der sich das Land befindet.

Seitens der SPD wurde viel Wert darauf gelegt, dass es sich bei dem anvisierten Treffen nicht um ein Sondierungsgespräch handele. Vielmehr würden Merkel, Schulz und Seehofer nach dem Scheitern der Gespräche über eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen nur eine Art Lagebesprechung abhalten. Das Treffen soll in der kommenden Woche am Donnerstagabend stattfinden.

Schulz schloss große Koalition aus

Auch wenn die SPD ihre Bewegung also vorsichtig vollzieht und zurückhaltend kommuniziert, handelt es sich dennoch um eine Kehrtwende. Noch am Montag hatte Parteichef Schulz einen einstimmigen Beschluss im Präsidium und im Vorstand der Partei erwirkt, in dem eine große Koalition trotz des Scheiterns der Jamaika-Gespräche ausgeschlossen wurde. Gleichzeitig machte der Beschluss deutlich, dass die SPD auf Neuwahlen setze. „Wir halten es für wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger die Lage neu bewerten können“, hieß es wörtlich. Und: „Wir scheuen Neuwahlen unverändert nicht.“

Doch erstens machte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier deutlich, dass er die Parteien in der Verantwortung sieht, miteinander zu reden. Dabei dürfte er auch im vertraulichen Gespräch mit Martin Schulz am Donnerstag keinen Zweifel daran gelassen haben, dass die verfassungsrechtlichen Hürden für eine Auflösung des Bundestags hoch sind. Mit der Mahnung des Bundespräsidenten an die Parteien war klar, dass auch der Druck in der Öffentlichkeit auf die SPD in den kommenden Wochen im Fall einer Gesprächsverweigerung immer weiter angewachsen wäre.

Zweitens war der ohnehin schon angeschlagene Schulz mit dem Beschluss der Parteispitze in der eigenen Bundestagsfraktion erheblich unter Druck geraten. Viele beklagten, Schulz habe mit seinem Werben für Neuwahlen die SPD in die Klemme gebracht – obwohl doch der Ball nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen eigentlich im Feld der Kanzlerin gelegen habe. Zahlreiche Abgeordnete fürchten Neuwahlen auch deshalb, weil sie ihr gerade erst errungenes Mandat womöglich wieder verlieren könnten.

Die Union müsste auf SPD zugehen

Nachdem Schulz am Donnerstag zum Gespräch bei Bundespräsident Steinmeier war, tagte am späten Donnerstagnachmittag bis in die Nacht die enge Parteiführung hinter verschlossenen Türen im Willy-Brandt-Haus in Berlin. Dabei fand sie zu der Haltung, dass die SPD für Gespräche bereitstehen müsse, die allerdings ergebnisoffen sein müssten. In einer offenen Diskussion dürften auch die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen erwogen worden sein: von einer erneuten großen Koalition über Modelle der Tolerierung einer Minderheitsregierung bis hin zu dem Fall, dass es doch irgendwann zu Neuwahlen kommt. Die Frage, was möglich sein könnte, dürfte auch davon abhängen, wie weit die Union der SPD inhaltlich entgegen kommt.

Klar ist, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine stabile Regierung und damit eine große Koalition anstrebt. Klar ist aber auch, dass am Ende die SPD-Mitglieder entscheiden müssten, die einem solchen Bündnis in großen Teilen sehr skeptisch gegenüber stehen. Da der damalige Parteichef Sigmar Gabriel die Mitglieder bereits im Jahr 2013 über die Koalition abstimmen ließ, war der Parteiführung bewusst, dass es hinter dieses Verfahren kein Zurück mehr gibt. Das bedeutet zwar einerseits ein Risiko für die SPD-Spitze, falls sie tatsächlich über eine große Koalition verhandeln sollte. Anderseits lässt sich der Hinweis auf ein Votum der eigenen Basis in möglichen Verhandlungen auch als Mittel dafür benutzen, viel durchzusetzen.

Das Spiel ist jetzt offen. Nicht mehr, nicht weniger.