Berlin -Jedes Kind, das schon mal mit Bauklötzen ein Haus gebaut hat, weiß: Wenn nur ein Stein an entscheidender Stelle wackelt oder herausfällt, kann alles zusammenbrechen.



In der SPD herrschen Chaos-Tage: Auf starken innerparteilichen Druck hin hatte Martin Schulz am Freitag seinen Anspruch aufgegeben, Außenminister der nächsten Bundesregierung zu werden. Bereits zwei Tage zuvor hatte er angekündigt, im Verlauf der kommenden Monate den Parteivorsitz an Fraktionschefin Andrea Nahles abzugeben.



Unmut gegen schnellen Wechsel

Am Sonntag deutete vieles darauf hin, dass Nahles den Vorsitz jetzt bereits am Dienstag übernehmen wird – kommissarisch. Eine offizielle Bestätigung gab es allerdings nicht. „Es wird am Dienstag eine Präsidiumssitzung geben, auf der wir über den weiteren Weg beraten“, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Das sei alles, was er dazu sagen könne.



Das könnte Sie auch interessieren:

Doch gegen einen schnellen Wechsel von Nahles an die Parteispitze regte sich bereits erster Unmut. „Wofür gibt es stellvertretende Vorsitzende, wenn diese dann den Vorsitzenden nicht vertreten können?“ fragte etwa der SPD-Bundestagsabgeordnete Marco Bülow aus Dortmund auf Twitter.

Bülow spielt zwar keine wichtige Rolle in der Fraktion und sitzt auch nicht im Parteivorstand.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Doch die Mitglieder dort sind zumindest mit der Frage konfrontiert, ob nicht viele Mitglieder es ähnlich wie Bülow sehen. Viele Mitglieder waren nicht nur empört darüber, dass Martin Schulz sein Wort brechen wollte, nicht in ein Kabinett unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu gehen. Sie waren auch entsetzt, dass Schulz den SPD-Vorsitz – obwohl im Dezember gerade erst wiedergewählt – einfach so weiterreichen wollte, als wäre er nichts Besonderes.



Stimmen für Urwahl des Parteivorsitzenden

Vorstellbar ist also, dass in den kommenden Wochen und Monaten in der SPD die Forderung Auftrieb gewinnt, den Vorsitzenden per Urwahl zu bestimmen. So hatten in der vergangenen Woche Kritiker vom linken Parteiflügel in einem offenen Brief darauf geschrieben, eine Urwahl des Vorsitzenden sei richtig. „Wir wollen als SPD gemeinsam in Basis und Führung Demokratie wagen“, schrieben sie.

Weg von Personaldebatten, hin zur Diskussion über die Sachthemen – diese Devise hat die SPD-Spitze jetzt ausgegeben. Auf den geplanten Regionalkonferenzen soll Andrea Nahles jetzt um Zustimmung für den Koalitionsvertrag werben. Ein Ja beim Mitgliederentscheid gilt nicht als sicher.



Die SPD hat mit dem Außen-, dem Finanz- und dem Arbeitsministerium entgegen allen Erwartungen gleich drei schwergewichtige Ministerien herausverhandelt. Inhaltlich hat sie beispielsweise eine Stabilisierung des Rentenniveaus und Bundesmilliarden für die Bildung durchgesetzt. Doch bei vielen Mitgliedern wirkt die Enttäuschung schwer, dass in der Gesundheitspolitik kein Schritt hin zu einer Bürgerversicherung für alle gemacht wird.



Im Hintergrund steht zugleich nach dem Rückzug von Martin Schulz wieder die Frage im Raum, ob Sigmar Gabriel Außenminister bleibt. Er hat nach Einschätzung aller in diesem Amt einen sehr guten Job gemacht hat. Andererseits dürfte die Vorstellung, dass Gabriel erneut Außenminister wird, gerade Andrea Nahles ein Graus sein. Sie hat in ihrer Zeit als Generalsekretärin unter Gabriel gelitten.



Maas und Barley mögliche Gabriel-Nachfolger

In Parteikreisen meinen zudem viele, Gabriel habe sich selbst ins Abseits gestellt, als er am Donnerstag Schulz im Interview scharf angriff – in seiner Enttäuschung darüber, dass dieser an seiner Stelle nach dem Außenminister-Posten griff. Gabriel zitierte im Interview seine Tochter. Die habe ihm gesagt: „Du musst nicht traurig sein, Papa, jetzt hast Du doch mehr Zeit mit uns. Das ist doch besser als mit dem Mann mit den Haaren im Gesicht.“



Mit dieser Boshaftigkeit hat Gabriel seine Ministerchancen nach Einschätzung vieler in der Partei erheblich reduziert. Als mögliche Nachfolger werden Justizminister Heiko Maas und Familienministerin Katarina Barley gehandelt. Doch sicher ist nichts. Gabriel hat auch Fürsprecher in der Fraktion. Wenn er seine Chancen wahren will, muss er sich aber zumindest einige Wochen lang geschickt verhalten. Und er muss darauf setzen, dass sein bestes Argument bestehen bleibt: seine hervorragenden Umfragewerte.



Noch ist nicht klar, welcher Stein in der SPD künftig auf dem anderen steht. Oder ob das Gebäude sogar doch noch ganz in sich zusammenfallen könnte.