Köln -Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat Gerüchte über einen möglichen Rücktritt von seinen Ämtern entschieden zurückgewiesen. „Dass man in Deutschland nicht mal mehr krank werden darf als Politiker, ohne dass einer dummes Zeug erzählt, hat mich auch bisschen überrascht“, sagte der Vizekanzler am Sonntag dem Fernsehsender RTL.

Gabriel, der sich nach Angaben des Senders in Stockholm äußerte, reagierte damit auf Äußerungen des „Focus“-Herausgebers Helmut Markwort. Dieser hatte zuvor im Bayerischen Rundfunk gesagt, Gabriel wolle zurücktreten, ein Nachfolger stehe bereits fest. „Mark Twain hat, als es die Nachricht über seinen Tod gab, eine Anzeige veröffentlicht, dass die Nachricht über sein vorzeitiges Ableben deutlich übertrieben gewesen sei“, sagte Gabriel nun.

Gabriel dementiert ebenfalls Bericht über Kandidatenkür

„Ähnlich ist es bei mir auch.“ Gabriel dementierte in dem RTL-Interview auch einen Bericht der „Bild am Sonntag“, wonach er erst nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai 2017 eine Entscheidung über den Kanzlerkandidaten seiner Partei wolle. Dies habe Gabriel intern der SPD-Parteiführung angekündigt, den Wahlkampf wolle er dann „kurz und schmutzig“ führen, schrieb das Blatt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Gabriel sagte dazu, diese Wortwahl fände er „schon deshalb schlecht, weil Wahlkämpfe gerade nicht schmutzig sein sollen“. „Wann die SPD über ihren Kanzlerkandidaten entscheidet, werden die Gremien der SPD irgendwann sagen. Ich weiß nicht, wer solchen Unfug in die Welt setzt“, fügte der Bundeswirtschaftsminister hinzu.

Zuvor hatten bereits SPD-Vertreter die Rücktrittsberichte zurückgewiesen. Spekulationen über einen angeblichen Rücktritt Gabriels vom Parteivorsitz am Montag bezeichnete Bundesjustizminister Heiko Maas als „Quatsch“. Auch in SPD-Parteikreisen hieß es dazu am Sonntag, dies sei „Unfug“. (afp)

Das könnte Sie auch interessieren: