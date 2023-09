Es klingt wie aus einer Vorabend-Serie: Eine aufstrebende Landespolitikerin trifft sich mit einem ehemaligen Agenten im malerischen Hunsrück, in einer Reithalle. Wenige Wochen später geht auf dem Konto der Partei, deren Führung die Politikerin gerade übernimmt, eine Spende von 9000 Euro ein, ein paar weitere Monate später noch einmal 9500 Euro. Absender: ein Rechtsanwaltsbüro. Nach fünf Jahren stellt sich heraus: Die Spenden stammen nicht von dem Rechtsanwalt, sondern von dem Spion. Es ist etwas verschleiert worden. Es klingt nach einem Polit-Krimi.

Ob es das wirklich ist, was sich da in Rheinland-Pfalz gerade abspielt, wird sich noch zeigen. Fest steht mittlerweile: Der undurchsichtige Privatagent Werner Mauss, zu dessen Auftraggeber einst BKA und BND gehörten und der gerade wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung vor Gericht steht, hat laut Mitteilung seines Anwalts seit Jahren an die rheinland-pfälzische CDU gespendet, seit 2008 insgesamt rund 80.000 Euro. Das meiste Geld davon ging, offenbar in nahezu regelmäßigen Überweisungen, an den CDU-Kreisverband Cochem-Zell, den Wahlkreis des CDU-Schatzmeisters und Bundestagsabgeordneten Peter Bleser. Der Landesverband erhielt zwei Spenden von insgesamt 18500 Euro.

Soweit ist die Sache noch in Ordnung. Und dass die Spenden immer gerade unter der Veröffentlichungspflicht von 10.000 Euro liegen, hat zwar ein Geschmäckle, ist aber nicht verboten. Genauso wenig, dass die Sache erst bekannt wurde, nachdem die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet hatte. Allerdings: Die Spenden wurden bei der CDU nicht als Mauss-Spenden verbucht, sondern als Spenden der Eisenacher Anwaltskanzlei Franz Hansen, die auch tatsächlich der Absender war. Weil Hansen aber nicht der Geldgeber war, hat die CDU entweder wissentlich einen falschen Spender angegeben oder anonyme Spenden angenommen. Das ist sehr wohl verboten. Der CDU könnten also Strafzahlungen drohen und, wenn alles sich noch etwas mehr zuspitzt, könnten auch Rücktritte anstehen.

Die CDU habe keine Gegenleistung für die Spende erhalten

Die Rheinland-Pfalz-CDU brauchte erst einmal ein wenig Zeit, um sich zu sammeln. Erst schickte sie ihren Geschäftsführer vor, der sagte: „Die Annahme der Spenden war unzulässig.“ Ein paar Tage später meldete sich Landesschatzmeister Bleser, er habe nicht gewusst, dass Nolilane für Mauss stehe. Dann nahm auch die CDU-Chefin Julia Klöckner Stellung, die damals, kurz bevor sie ihren Job übernommen hat, bei Mauss in der Reithalle stand. Mittlerweile hat sie zwar zwei Landtagswahlen verloren, gilt aber immer noch als eines der politischen Talente der CDU. In ihrer Rede im Landtag spricht sie von „Transparenz und guter Aufklärung“.

Das häufigste Wort in der Rede ist „unverzüglich“. Unverzüglich habe ihre Partei seit Bekanntwerden der Vorwürfe jede neue Information veröffentlicht, unverzüglich habe man die offenkundig rechtswidrig verbuchten Spenden an die Bundestagsverwaltung weitergeleitet. Von Schuld spricht sie sich und ihre Partei frei: Man habe nach Eingang der Spende nachgefragt bei der Kanzlei Hansen, wie die Spende verbucht werden solle, und habe danach keinen Anlass gehabt, Hansen als Spender in Zweifel zu ziehen. Außerdem verweist sie auf ein Schreiben von Mauss‘ Anwalt, der bestätigt, von der CDU keine Gegenleistung für die Spende erhalten zu haben.

Mauss läßt über seinen Anwalt allerdings auch wissen: „Die Spenden erfolgten offen namens und im Auftrag der Firma Nolilane.“ Die im Steuerspar-Paradies registrierte Firma gehört Mauss.

Um was es da gegangen ist? Um eine Hallenbesichtigung, lässt Klöckner mitteilen. Es sei dabei „nicht um Parteispenden“ gegangen.