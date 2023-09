Berlin -Segas Konsole Mega Drive wird zum 25. Geburtstag des Videospielhelden Sonic im Oktober in einer Retro-Version neu aufgelegt. Die in den frühen 1990er Jahren populäre Konsole wird in verkleinerter Form und mit 80 vorinstallierten Spielen angeboten werden, meldet „slashgear.com“. Die Konsole bietet Anschlüsse für zwei Controller, außerdem können die originalen Mega Drive Kassetten eingesteckt werden.



Museumsstück: Die Sega Mega Drive mit 16 Bit dpa

Zu den vorinstallierten Titeln gehören unter anderem Klassiker wie „Golden Axe“, „Sonic the Hedgehog“-Titel oder „Mortal Kombat“. Der Verkaufspreis in Euro steht noch nicht fest, über die Webseite „funstockretro.co.uk“ wird der vom chinesischen Hersteller AT Games gefertigte Mega Drive für rund 50 Pfund (etwa 55 Euro) zur Vorbestellung angeboten.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Segas Mega Drive ist nicht der einzige wiederbelebte Konsolenveteran. Auch Nintendo hat kürzlich eine verkleinerte Neuauflage des Super NES unter dem Namen Nintendo Classic Mini angekündigt. Er soll im September für rund 70 Euro auf den Markt kommen. Zu den installierten Titeln gehören „Donkey Kong“, „Super Mario Bros. I-III“, „Pac-Man“ oder „The Legend of Zelda“. (dpa)