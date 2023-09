Köln -Die Vorrunde bei der Europameisterschaft in Frankreich ist zu Ende. Am Mittwochabend haben die Gruppen E und F ihre letzten Vorrundenspiele absolviert. Bereits am Samstag finden die ersten Achtelfinals statt.

Durch den veränderten Modus der EM-Endrunde ist die Zusammensetzung der Paarungen ein wenig komplizierter. Neben den beiden Besten jeder Gruppe erreichen auch die vier besten Drittplatzierten das Achtelfinale.

Mit dem Duell zwischen Spanien und Italien steht bereits ein Highlight der EM fest. Der Gewinner der Partie trifft auf die DFB-Elf, vorausgesetzt Löw und Co. gewinnen das Achtelfinale. Wir geben einen Überblick, wie der weitere Turnierverlauf aussieht.

Achtelfinale

25.06.2016 Schweiz - Polen (15 Uhr in Saint-Étienne)

25.06.2016 Wales - Nordirland/Türkei (18 Uhr in Paris)

25.06.2016 Kroatien - Portugal (21 Uhr in Lens)

26.06.2016 Frankreich - Irland (15 Uhr in Lyon)

26.06.2016 Deutschland - Slowakei (18 Uhr in Lille)

26.06.2016 Ungarn - Belgien (21 Uhr in Toulouse)

27.06.2016 Italien - Spanien (18 Uhr in Saint-Denis)

27.06.2016 England - Island (21 Uhr in Nizza)

Viertelfinale

30.06.2016 Schweiz/Polen - Sieger Achtelfinale 3 (21 Uhr in Marseille)

01.07.2016 Wales/Nordirland/Türkei - Sieger Achtelfinale 6 (21 Uhr in Lille)

02.07.2016 Deutschland/Albanien/Slowakei - Italien/Spanien (21 Uhr in Bordeaux)

03.07.2016 Sieger Achtelfinale 4 - Sieger Achtelfinale 8 (21 Uhr in Saint-Denis)

Halbfinale

06.07.2016 Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2 (21 Uhr in Lyon)

07.07.2016 Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4 (21 Uhr in Marseille)

Finale

10.07.2016 Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale2 (21 Uhr in Saint-Denis; ARD)

So ist die aktuelle Lage bei den Gruppendritten

Die Slowakei ist für das Achtelfinale bereits qualifiziert. dpa

Durch den 2:0-Sieg der Türkei hat auch der deutsche Gruppengegner Nordirland das Ticket für das EM-Achtelfinale sicher. Die Briten gehören defintiv zu den vier besten Gruppendritten.

Die Türkei schob sich auf Platz drei und muss wie Albanien noch auf die Resultate am Mittwoch in den Gruppen E und F warten, um zu wissen, ob es für den Einzug in die K.o.-Phase reicht.

Die Slowakei steht als derzeit bester Gruppendritter ebenfalls im Achtelfinale und ist dort deutscher Gruppengegner, sofern mindestens einer der Dritten aus den Gruppen E oder F noch den Sprung unter die Top vier schafft. Gelingt dies keinem von beiden, spielt Deutschland gegen Albanien.

Das Tableau der momentanen Gruppendritten

1. Slowakei (Gruppe B) 3 Spiele, 4 Punkte, 3:3 Tore*

2. Nordirland (Gruppe C) 3 Spiele, 3 Punkte, 2:2 Tore*

3. Türkei (Gruppe D) 3 Spiele, 3 Punkte, 2:4 Tore

4. Albanien (Gruppe A) 3 Spiele, 3 Punkte, 1:3 Tore

