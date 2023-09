In einem Zoo im Südwesten Frankreichs ist ein Exemplar der akut bedrohten Spitzmaulnashörner zur Welt gekommen. Das männliche Nashornkalb sei bereits am 6. Dezember geboren worden, teilte der Bassin d'Arcachon Zoo in der Nähe von Bordeaux am Donnerstag mit.

„Das ist ein Ereignis, denn es ist das erste Spitzmaulnashorn, das in einem französischen Zoo geboren wurde“, hieß es.

Spitzmaulnashorn: Kalb wird wohl später auch für Zucht eingesetzt

Einen Namen hat das Jungtier noch nicht. Es handelt sich um das erste Spitzmaulnashorn, das im Rahmen eines europäischen Zuchtprogramms das Licht der Welt erblickte. Seine sechs Jahre alte Mutter Nabila hatte sich mit dem Nashornbullen Dazanty gepaart.

Da das Kalb ein Männchen ist, wird es voraussichtlich ebenfalls für die Zucht eingesetzt werden, denn die meisten in Gefangenschaft lebenden Spitzmaulnashörner sind Weibchen. Die Nachzucht von Spitzmaulnashörnern in Gefangenschaft soll zum Erhalt der Art beitragen, die von der Weltnaturschutzunion (IUCN) als vom Aussterben bedroht eingestuft wird. (afp)