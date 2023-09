Brüssel -„S’isch over“ hatte Finanzminister Wolfgang Schäuble gesagt. Das war im Vorjahr. Grexit lautete damals das Zauberwort, zusammengesetzt aus Greece – Griechenland und Exit – (Not-)Ausgang. Es diente als Vorbild für weitere Wortungetüme wie Schexit – dem Ende der Schengenzone oder dem Brexit. Was aber, wenn die verbalen Spielereien Wirklichkeit werden. Nehmen auch andere Abschied aus der EU: die Niederlande, Dänemark oder Schweden - Nexit, Dexit, Swexit, that’s it? War’s das für Europa?

Marine Le Pen aus Frankreich, Heinz-Christian Strache aus Österreich - Die Neue Rechte machte am Wochenende in Wien mobil. „Alle Länder sollten über ihre Beziehungen zur EU gefragt werden“, sagte Le Pen. Es heißt: Vorsicht, Splittergefahr! Laut einer Umfrage des Instituts Ipsos glauben 48 Prozent in der EU an mögliche Nachahmer. Vor allem mit Blick auf Holland, Dänemark und Schweden. Die Länder haben einiges gemeinsam: konstitutionelle Monarchien, protestantische Kultur, freihandelsorientiert – und – mit Ausnahme Hollands - spät zur EU gekommen. ((Dänemark 1973 mit Großbritannien, Schweden gar erst 1995. Bis auf die Niederlande gehört auch keines der Länder der Eurozone an.)) Die gefühlte Einheit des protestantischen Halbmonds lässt sich statistisch belegen. Der britische Forscher Simon Hix von der London School of Economics hat das Stimmverhalten im Kreis der EU-Staaten untersucht. Schweden, Dänemark und Holland stimmen am häufigsten mit Großbritannien. Die Staaten segeln gern im Windschatten des mächtigen Vereinigten Königreichs. Auch raus aus der EU? „Sollten die Briten mit Nein stimmen, dürfte das den Schweden das Gefühl geben, dass sie noch weiter an Europas Peripherie rücken“, so der Forscher Björn Fägersten vom schwedischen Institut für internationale Angelegenheiten in der Zeitung DeMorgen.

Niederländer organisieren den Nexit

In anderen Ländern bleibt es nicht bei dem Gefühl. In Holland hat Herman van Veen zwar ein zärtliches Gefühl für jedermann und jede Frau, aber er steht damit sehr allein. Die Initiative Geen stijl – Null Anstand - die im April das Referendum gegen den Assoziationsvertrag der EU mit der Ukraine organisierte, kündigte schon eine Initiative zum Nexit an. In Dänemark ist es die rechtspopulistische Dänische Volkspartei, Duldungspartner von Premier Rasmussen, die auf ein Referendum zum EU-Verbleib drängt. Beide Länder haben ausreichend Erfahrung mit Referenden. Die Niederlande stimmten nicht nur gegen die Annäherung an die Ukraine, sondern 2005 auch gegen die EU-Verfassung. Die Dänen lehnten untern anderem den Maastricht-Vertrag und damit den Euro ab. Ebenso wie dei Schweden 2003. An der Wahlurne hatte Europa selten Erfolg. Auch in Irland. uch in Irland. Das Land ist so eng mit Britannien verbunden, dass es sich ebenfalls vom Kontinent enfernen könnte. Europa droht zu zerbröseln. Um Nachahmer abzuschrecken, dürften harte Austrittsverhandlungen folgen.

Es drohen nicht nur Fliehkräfte, sondern auch Implosionsgefahr. Der deutsch-britische Europaabgeordnete David McAllister, CDU, warnte, ein Brexit gefährde die britische Einheit. „Wenn es eine knappe Mehrheit für den Austritt gäbe und die europafreundlichen Schotten dagegen stimmen, würde das in Schottland erneut die Debatte um die Unabhängigkeit auslösen“, so McAllister. Es geht um viel am Donnerstag.