Berlin - Amazon sieht weitere rekordverdächtige Zahlen am Horizont. Aber selbst wenn Sie nur ein bisschen Bargeld haben, gibt es immer noch eine Möglichkeit für Sie, in den Amazon-Zug zu investieren.

Warum viele Experten denken, dass jetzt ein idealer Zeitpunkt sein könnte, um Amazon zu kaufen:

Wie viel Geld haben Sie bis jetzt verloren? Wenn Sie Anfang 2020 auch nur ein wenig in Amazon-Aktien investiert hätten, wären Ihre Aktien jetzt fast doppelt so viel wert.

Der E-Commerce-Riese blieb auch 2020 der König, und die meisten Experten sind sich einig, dass das Unternehmen 2021 noch größere Gewinne einfahren wird (vor allem jetzt, da die Welt süchtig nach Online-Shopping ist). Hier ist, warum Sie genau null Ausreden haben, um Amazon wieder zu verpassen - selbst wenn Sie nur ein wenig Bargeld haben.

Aber werden die Menschen 2021 noch online einkaufen? Eine Kundenexplosion am Horizont

Der Einzelhandel ist im Jahr 2020 in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zum Online-Shopping übergegangen. Und zu welchem Unternehmen strömten die meisten Käufer? Richtig! Amazon. Selbst wenn das Einkaufen im Einzelhandel 2021 wieder aufgenommen werden soll, sind die meisten Kunden inzwischen so sehr an Amazon gewöhnt, dass sie nicht vorhaben, damit aufzuhören. Das bedeutet, dass der Umsatz von Amazon im Jahr 2021 sogar noch höher steigen könnte als im letzten Jahr.

Amazons Geheimwaffe: Ein Web-Service-Imperium

Sie haben vielleicht noch nie von Amazon Web Services (AWS) gehört, aber diese Cloud-Computing-Technologie liefert tatsächlich den größten Anteil am Gewinn von Amazon. Im Jahr 2020 stellten Tausende von Unternehmen auf Remote-Arbeit um und vergrößerten die Präsenz von AWS in Unternehmen und sogar in amerikanischen Haushalten. Auch hier prognostizieren Analysten, dass die Gewinne von AWS infolgedessen explodieren werden, zumal das Unternehmen weiterhin die Branche sowohl in Bezug auf die Technologie als auch die Präsenz anführt.

Ist die Aktie den hohen Preis wert? Großes Preisschild, größerer Wert.

Bei einem Preis von mehr als $3.000 pro Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels würde niemand behaupten, dass der Kauf von Amazon-Aktien billig ist. Aber in Anbetracht des massiven Wachstums, das das Unternehmen in den letzten Jahren erlebt hat, sind sich die meisten einig, dass das Preisschild den Kauf durchaus wert ist. In der Tat, wenn Amazon weiterhin mit der aktuellen Rate wächst, würden Investoren im Jahr 2021 große Belohnungen ernten.

Sie haben nur $20? Es gibt einen Weg, wie Sie trotzdem in Amazon Fractional Shares investieren können

Wenn Sie nicht gerade Tausende von Dollar frei haben, um Amazon-Aktien zu kaufen, keine Angst: Dieser wenig bekannte Investoren-„Hack“ ermöglicht es Ihnen trotzdem, mit nur ein wenig Bargeld in Amazon zu investieren. Anstatt eine einzelne Aktie von Amazon für $3.000+ zu kaufen, können Sie einen Bruchteil der Aktie kaufen - was genau das ist, wonach es klingt. Wenn der Gesamtwert steigt, gewinnt auch Ihr Bruchteil der Aktie an Wert. Und je nach Wachstum von Amazon könnte Ihr Bruchteil in kürzester Zeit zu vollwertigen Aktien heranreifen.

WARNUNG ÜBER RISIKEN: CFDs sind Komplexe Instrumente und aufgrund der Hebelwirkung besteht ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 84% von dem Einzelhandel Investoren Kontos verlieren Geld wenn sie mit diesem Anbieter CFD’s handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko von ein möglichen Geldverlust einzugehen.