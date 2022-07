Das 9-Euro-Ticket vereint zwei Extreme: bundesweite Flexibilität und einen unschlagbar günstigen Preis. Überlaufene Bahnhöfe und volle Züge beweisen den Erfolg dieser Entlastungsmaßnahme des Bundes. Das Ticket trifft den Zahn der Zeit. Das macht auch eine repräsentative Studie von YouGov im Auftrag des führenden Carsharing-Anbieters SHARE NOW deutlich. Demnach sind für 70 Prozent der Deutschen die Kosten bei der Wahl der täglichen Mobilität entscheidend.

Der Ansturm auf das 9-Euro-Ticket zeigt aber auch, was passiert, wenn ein Großteil der Bevölkerung auf einen einzigen Verkehrsträger setzt. „Für eine erfolgreiche Verkehrswende dürfen wir nicht alles auf eine Karte setzen. Mobilität ist vielmehr wie ein bunter Blumenstrauß. Je vielfältiger sie ist, umso attraktiver wird sie. Den Städten muss es gelingen, ein Ökosystem an Mobilität zu schaffen und zu fördern, das die Bedürfnisse der Bürger:innen nachhaltig erfüllt”, so Olivier Reppert, CEO von SHARE NOW. Dass dies auch mit alternativen Mobilitätsformen wie SHARE NOW gelingen kann, zeigt das Beispiel Carsharing. Als wertvolle Ergänzung zum ÖPNV deckt es sämtliche Vorzüge der privaten Autonutzung ab und vereint dabei Flexibilität mit Nachhaltigkeit.

Zudem lässt sich mit Carsharing von SHARE NOW Geld sparen. Der Besitz eines eigenen Autos birgt viele, auch versteckte Kosten wie etwa Reparatur, Versicherung, Steuern und Verschleiß. „Wer ein Auto besitzt, zahlt, und zwar auch dann, wenn er es nicht nutzt. Mit Carsharing haben Nutzer:innen keine Verpflichtungen. Die SHARE NOW Tarife sind all-inclusive. Vor jeder Miete wählen unsere Kund:innen einfach den gewünschten Tarif in der App entsprechend nach ihren Bedürfnissen”, sagt Reppert. Carsharing verbindet so auf effiziente Weise geringe Kosten, Flexibilität und Nachhaltigkeit. Drei Aspekte, die den Erfolg der Verkehrswende entscheidend beeinflussen. Eines ist klar: Ohne Vielfalt gelingt es uns nicht.