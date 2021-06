Berlin - In der Hauptstadt gibt es eine einzigartige Dichte bemerkenswerter Gebäude und Stadtquartiere aus den 1980er Jahren, deren vielfältige und bunte Architektursprache bisherige Vorstellungen einer modernen Lebenswelt in Frage stellte. Gerne mit dem Etikett der „Postmoderne“ versehen, kennzeichnet sie die Verwendung von Bautypen und Stilmitteln der Vergangenheit sowie die Erprobung alternativer Lebensweisen in der Großstadt.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Anhand von rund 300 Grafiken, Modellen, Fotografien, Gemälden, Filmen und Tastmodellen untersucht die Ausstellung in der Berlinischen Galerie erstmalig Ost- und Westberliner Bauten und Visionen, die im letzten Jahrzehnt vor dem Mauerfall entwickelt wurden. Die zeitgenössische Intervention „Times are hard, but postmodern“ von Isa Melsheimer holt mit verschiedenartigen künstlerischen Darstellungen die Architekturen der 1980er Jahre in die Gegenwart. Das Kollektiv Guerilla Architects präsentiert Ergebnisse eines dialogischen Projekts: Ihre Installation lädt dazu ein, Berliner Wohnhäuser aus den 1980er Jahren über Begegnungen mit den heutigen Bewohner*innen neu zu entdecken. Eine kostenlose Web-App mit Hörspaziergängen führt zu ausgewählten Bauten aus den 1980er Jahren in der Stadt. Drei unterschiedliche Routen führen Interessierte zu bedeutenden Bauten und erzählen die Geschichten dahinter.

© Roman März jetzt tickets sichern! Buchen Sie gleich Ihr Ticket für die Ausstellung ANYTHING GOES? unter https://berlinischegalerie.seetickets.com

Alle Ausstellungs-Details auf einen Blick: Zeitraum: 17.03. - 16.8.2021

Öffnungszeiten: Mittwoch - Montag, von 10.00 bis 18.00 Uhr, Dienstag geschlossen

Eintritt: 10 EUR, ermäßigt 7 EUR

Ort: Berlinische Galerie, Alte Jakobstraße 124 -128, 10969 Berlin

Telefon: +49 030 - 789 02 600

Tickets: Onlinebuchung unter Onlinebuchung unter https://berlinischegalerie.seetickets.com

Weitere Infos zur Berlinischen Galerie finden Sie unter https://berlinischegalerie.de/