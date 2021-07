Berlin - Mit Berl-Berl ist die Hauptstadt um ein kulturelles Highlight reicher: Die raumgreifende, ortsspezifische Arbeit von Jakob Kudsk Steensen ist ab dem 10. Juli in der Halle am Berghain zu sehen. Der dänische Künstler arbeitet an der Schnittstelle von Kunst und Technologie und ist bekannt für seine innovativen Projekte, die umfangreiche Feldforschung mit modernster digitaler Technologie verbinden. Für seine erste große Einzelausstellung in Europa wird er die Halle am Berghain mit einer monumentalen digitalen Installation bespielen, deren Sujet verlorene und existierende Naturwelten sind.

Die Besucher:innen erwartet eine Reise durch ein virtuelles Feuchtgebiet, das den 1.435 Quadratmeter großen Raum einnehmen wird. Berl-Berl lässt verlorene Perspektiven auf die Sumpflandschaft aufleben, indem es Berlins aktuelle Sumpfgebiete, die einst hier beheimateten Arten und Mythologien miteinander verbindet. Teil der Ausstellung wird ein virtuelles Erlebnis sein, das auf der LAS Website gehostet wird.

„Berl“, das slawische Wort für Sumpf, gilt als Ursprung des Wortes ‚Berlin‘ und ist titelgebend für die Ausstellung. Wie viele andere Metropolen weltweit entstand auch Berlin in einem Sumpfgebiet – einer gesättigten Landschaft, die einer Vielzahl von Arten als Lebensgrundlage dient. Auch wenn diese Regionen nur 1% der Ökosysteme des Planeten ausmachen, beherbergen sie rund 10% der Artenvielfalt. Trotz ihrer entscheidenden ökologischen Bedeutung werden Sümpfe oft als gefährliche, trübe oder lebensfeindliche Räume wahrgenommen. Kudsk Steensen ist fasziniert von dieser Diskrepanz sowie der Geschichte und dem geheimnisvollen Charakter dieser Orte, die gleichzeitig fruchtbar und zersetzend sind.

Jakob Kudsk Steensen Live simulation (stills)

„Berl-Berl ist eine Ode an die Sümpfe, die das Verlorene betrauert und das Neue im Moment des Übergangs feiert; eine Ode, die den Sinn und die Perspektiven der Sümpfe rund um Berlin aufleben lässt und die Menschen für ihre Komplexität und Schönheit sensibilisiert.“ Jakob Kudsk Steensen

Über zwei Ebenen verteilt, eröffnen großformatige LED-Screens unterschiedliche Blickwinkel auf die virtuelle Landschaft. Ihre ständig wechselnden Bildkombinationen, die vom Hyperrealistischen bis hin zum Fantastischen und Futuristischen reichen, bieten den Betrachter:innen eine Erfahrung, die der einer Bewegung durch eine physische Landschaft gleicht. Die Technik der Makrofotogrammetrie erlaubte es Kudsk Steensen, die Flora und den Boden lokaler Feuchtgebiete mittels hochauflösender 3D-Scans zu dokumentieren. Auf diese Weise vermittelt er den Besucher:innen Einblicke, die dem bloßen Auge ansonsten verborgen bleiben.

Alle Details auf einen Blick: Zeitraum: 10.07.- 26.09.2021

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 13.00 bis 22.00 Uhr, Freitag bis Sonntag von 11.00 bis 23.00 Uhr

Eintritt: 10 EUR, ermäßigt 8 EUR

Ort: Halle am Berghain, Am Wriezener Bahnhof, 10243 Berlin

Kontakt: visit@lightartspace.org

