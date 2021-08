Berlin - Mit Blick auf Vergangenheit und Gegenwart der Stadt geht die Sonderschau „Chaos & Aufbruch – Berlin 1920|2020“ der Frage nach, wie aus einem chaotischen Umbruch ein konstruktiver Aufbruch gestaltet werden kann. Schon vor gut hundert Jahren stand Berlin vor ähnlichen Herausforderungen wie heute: Über Nacht hatte sich 1920 die Einwohnerzahl der wachsenden Stadt durch den Zusammenschluss mit benachbarten, bis dahin selbstständigen Städten und Gemeinden verdoppelt. Es entstand eine Metropole von Weltrang.

Auf zwei Ebenen präsentiert das Stadtmuseum Berlin im Märkischen Museum noch bis zum 26. September eine historische Gegenüberstellung. Eine Ausstellungsebene setzt sich mit Berliner Wohnen, Verkehr, Verwaltung, Umland, Erholungsräumen und Mentalität der 1920er Jahre auseinander. Rund hundert originale Objekte sowie historische Filmausschnitte zeichnen ein lebendiges Bild von Krisen und Neubeginn – darunter erstmals öffentlich gezeigte private Bilder des späteren West-Berliner Oberbürgermeisters Ernst Reuter von den USA-Besuchen des Berliner Magistrats im Frühjahr 1929.

In der anderen Ausstellungsebene greifen Gruppen und Akteure aus der Stadtgesellschaft die Themen der Ausstellung mit Bezug auf das heutige und das zukünftige Berlin auf. Mal mit wissenschaftlichen, mal mit künstlerischen oder journalistischen Beiträgen zeigen die sechs vorgestellten Projekte unterschiedliche Ansätze, sich den Themen zu nähern. So geben sie vielfältige Impulse und regen zum Nachdenken an.

Verbindendes Element im Rundgang sind Umfragestationen zu übergeordneten Themen wie Verkehr oder Wohnen. Hier werden die Besucherinnen und Besucher dazu angeregt, ihre eigenen Einschätzungen, Erwartungen, Kritiken und Wünsche zu äußern.

Ergänzt wird und wurde die Sonderschau im Rahmen des Kooperationsprojekts „Großes B – dreizehnmal Stadt“ von Ausstellungen der zwölf Berliner Bezirksmuseen. Das gemeinsam entwickelte Online-Portal „1000x Berlin“ bietet weitere Einblicke in die Großstadtwerdung Berlins.

