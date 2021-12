Berlin - Alle diese Momente blieben uns im letzten Jahr verwehrt. Umso schöner ist es nun, dass in dieser Saison nun schon zum zweiten Mal Weihnachten im Tierpark gefeiert wird - und Weihnachten auch wirklich wieder Weihnachten sein wird.

Ein sorgfältig ausgearbeitetes Hygienekonzept ermöglicht den Besucher:innen, gewohnt unbeschwert in das weihnachtliche Lichtermeer einzutauchen. Auf neu konzipierten Rundwegen mit unzähligen aufwendig illuminierten Installationen und Millionen von Lichtern können sie sich im Tierpark Berlin von dem Weihnachtsfeeling der besonderen Art verzaubern lassen.

Foto: Weihnachten im Tierpark - Michael Clemens

Tierpark Berlin erstrahlt zum zweiten Mal

Bei dem erfolgreichen Debüt von Weihnachten im Tierpark 2019 ließen sich bereits unzählige Besucher:innen von dem unvergleichlichen Ambiente des illuminierten Tierparks Berlin verzaubern. In dieser Saison wird Europas größter Tierpark zum zweiten Mal in weihnachtlichem Glanz erstrahlen.

Mit Anbruch der Dämmerung verwandelt sich der Tierpark in ein besinnlich leuchtendes Winter-Wunderland und die Besucher:innen können sich auf eine vorweihnachtliche Entdeckungsreise durch die farbenfroh beleuchtete Parkanlage begeben. Highlights sind unter anderem die magische Kathedrale, wo die Gäste in die Lichter richtig eintauchen können oder das riesige „Field of Lights“. Ein Lichterfest für die ganze Familie: Malerisch bettet sich das kunstvoll illuminierte Schloss Friedrichsfelde zwischen glitzernde Baumkronen und ein funkelndes Lichtermeer. Auch leuchtende „Tiere“ dürfen hier natürlich nicht fehlen.

Foto: Weihnachten im Tierpark - Michael Clemens