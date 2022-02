Wenn es konkret um den Verkauf einer Immobilie geht, wollen viele Eigentümer in Berlin und Umgebung ihre Immobilie bewerten lassen. Das ist sinnvoll, denn nur wer den aktuellen Verkehrswert kennt, kann den Angebotspreis richtig ansetzen und damit indirekt Einfluss auf die Nachfrage nehmen.

Immobilie online oder vor Ort bewerten lassen

Bei Homeday – einem der wachstumsstärksten Maklerunternehmen Deutschlands mit Sitz in Berlin haben Eigentümer zwei verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können Sie ihre Immobilie schnell und unkompliziert online bewerten lassen. Diese gibt eine erste Einschätzung des Immobilienwerts in Form einer Preisspanne. Zum anderen profitieren sie auf Wunsch von einer professionellen Vor-Ort-Bewertung durch einen erfahrenen Homeday-Makler mit präziser Wertermittlung. Beide Bewertungsformen sind komplett kostenlos. Entscheiden sich Eigentümer nach der Immobilienbewertung für einen Verkauf ihrer Immobilie mit Homeday, zahlen sie für diesen Service nur 2,94 Prozent Provision. Das gleiche gilt für den Käufer, sodass beide Seiten Tausende Euro sparen können.

Wie funktioniert die Online-Bewertung von Homeday?

Finden Sie in wenigen Minuten heraus, wie viel Ihre Berliner Immobilie aktuell wert ist. Homeday.de

Damit Homeday Ihre Immobilie bewerten kann, tragen Sie einfach ein paar Daten zu Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung in das oben stehende Formular ein. Geben Sie an, um welche Art von Immobilie es sich handelt, wie groß Grundstücks- und Wohnfläche sind, wann die Immobilie gebaut wurde und wann welche Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen wurden. Es folgen Angaben zu Außen- und Innenausstattung sowie zur derzeitigen Nutzung der Immobilie. Haben Sie das Formular vollständig ausgefüllt und abgeschickt, erhalten sie nach wenigen Sekunden eine Wertspanne auf Ihrem Bildschirm und zusätzlich per E-Mail.

Die kostenlose Online-Bewertung von Homeday eignet sich für Immobilieneigentümer, die schlicht wissen möchten, wie sich ihr Haus oder ihre Wohnung seit Kauf im Wert verändert hat. Sie ist auch interessant für Eigentümer, die erfahren möchten, wie ihre Immobilie im Vergleich zu anderen abschneidet oder ob sich ein Verkauf für sie überhaupt lohnt.

Homeday bewertet Ihre Immobilie auch vor Ort kostenlos

Wer es genauer wissen will, sollte seine Immobilie durch einen Profi bewerten lassen. In diesem Fall begutachtet ein lokaler Homeday-Makler aus Berlin Ihre Immobilie persönlich vor Ort. Egal, ob Mitte, Prenzlauer Berg oder Steglitz: Der erfahrene Experte ermittelt direkt beim Termin ohne langes Warten den Wert Ihrer Immobilie mithilfe eines exklusiven Preiskalkulationstools. Dieses vergleicht die Daten Ihrer Immobilie hinsichtlich Lage, Zustand und Ausstattung mit ähnlichen Immobilien in Berlin und berechnet den optimalen Angebotspreis für Sie. So vermeiden Sie einen Verkauf unter Wert und verschrecken keine potenziellen Käufer durch einen zu hoch angesetzten Preis. Die Vor-Ort-Bewertung Ihrer Immobilie durch Homeday ist komplett kostenfrei und unverbindlich. Erst danach entscheiden Sie, ob Sie mit mit einem Berliner Homeday-Makler verkaufen möchten.