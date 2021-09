Berlin - „Wir alle wohnen hier, kennen uns hier bestens aus, knüpfen neue Kontakte und Beziehungen, identifizieren uns mit dem beliebten Bezirk. Kurz gesagt – wir gehören dazu, fördern Pankow und unterstützen auch unsere Kunden stets gern mit unserem Wissen“, so Ulf Sobeck, Inhaber des VON POLL IMMOBILIEN Shops in der Florastraße.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Facebook Um Inhalte aus Facebook anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Vernetzung innerhalb der großen VON POLL IMMOBILIEN Familie mit über 27 Shops in Berlin und Brandenburg und mehr als 350 deutschlandweiten Geschäftsstellen stellt einen großen Vorteil bei der erfolgreichen Immobilienvermittlung dar. Doch auch die zahlreichen intensiven Kontakte und Gespräche in unserem Pankower Shop oder bei den zahlreichen von uns unterstützen Veranstaltungen (Jazz im Park, Klassik im Park, Unpluggedival im Florakiez Rosenthaler Herbst, Drachenfest in Französisch Buchholz uvm.) sind eine große Bereicherung für das gesamte Team mit Frau Lindemeier, Frau Dr. S.-Berns, Herrn Koj, Herrn Jahnsen und Herrn Moisel.

Wir lieben Pankow!

Qualifizierte Beratung und umfassender Service sind die Markenzeichen unseres VON POLL IMMOBILIEN Teams in Berlin-Pankow. Unser Service reicht von der kostenfreien und unverbindlichen Immobilienbewertung durch unsere freien Sachverständigen für Immobilienbewertung (WertCert®) über die zuverlässige, vertrauensvolle und diskrete Betreuung des gesamten Vermittlungsprozesses bis hin zum erfolgreichen Vertragsabschluss. Alles aus einer Hand – inklusive der möglichen Finanzierung mit VON POLL FINANCE.

Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns. Kommen Sie auf einen Kaffee in die Florastraße 1 oder besuchen Sie uns von September bis Ende November im RathausCenter Pankow zur Ausstellung Pop in Pankow und nutzen Sie unser Beratungs- und Serviceangebot. Besuchen Sie uns auch gerne auf unserer Homepage: www.von-poll.de/berlin-pankow.