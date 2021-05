Berlin - Eigentlich war Gründerin Lenja Marten auf der Mission als erste in Berlin das Konzept der Grazing Tables bekannt zu machen. Das sind so genannte „Weidetische“, die mit allerlei Köstlichkeiten wie Käsevariationen, Charcuterie, Sauerteigbaguette, Grissini, Cracker, Nüsse, Trockenfrüchte, Obst, Antipasti, sowie hausgemachten Dips und Chutneys gefüllt sind. Seit Beginn der Pandemie bietet sie ihre angerichteten Kreationen nun als Boxen an und macht es möglich, sich auch im Lockdown kulinarisch verwöhnen zu lassen.

Feast of Eden sorgt dafür, dass Geburtstage und Jahrestage unvergesslich schön und vor allem lecker werden. Für alle, die nicht persönlich gratulieren können, gibt auch eine Auswahl an Postkarten, die zur Bestellung hinzugefügt werden können und die dem Beschenkten beim Überreichen der Brunchbox garantiert ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird.

Feats of Eden Das Picknick Set-Up für einen perfekten Tag im Park.

Picknick Deluxe



Die Boxen eignen sich aber nicht nur als Geschenk perfekt, sondern für ein gemütliches Picknick im Park oder auf dem Balkon. Demnächst wird auch eine kuratierte Getränkeauswahl angeboten, so dass du dich um gar nichts mehr kümmern musst, außer um die richtige Gesellschaft. Außerdem gibt es ein Picknick Set-Up mit bequemen Teppichen, Kissen und eigens angefertigten Picknick Tischen, für alle die ihr Picknick auf das nächste Level heben wollen.

Über den Onlineshop werden Bestellungen für die Grazing Boxen oder Brunch Boxen in verschiedenen Größen zur Lieferung oder Abholung von Freitag bis Sonntag entgegengenommen. Unter der Woche werden MitarbeiterInnen von Firmen im Home Office für virtuelle Frühstücke oder Firmenfeiern beliefert. Sobald sich die Lage entspannt, können endlich auch all die aufgeschobenen Hochzeiten und Veranstaltungen nachgeholt werden, denn gemeinsam schmeckt es natürlich noch gleich viel besser.

Weitere Infos zu den Brunchboxen von Feasts Of Eden lesen Sie hier.