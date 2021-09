Berlin - Zum 2. Mal in Folge findet das traditionelle Münchner Oktoberfest nicht statt. Damit Sie trotzdem in Wies'nstimmung kommen und die zünftigen bayrischen Köstlichkeiten genießen können, hat sich der Feinkosthändler Schlemmermeyer in diesem zweiten „Herbst-ohne-Oktoberfest“ etwas Besonderes für Sie einfallen lassen.

Wöchentlich neue Schmankerlangebote:

Jede Woche stellt Schlemmermeyer in seiner Filiale in Berlin Charlottenburg und im Onlineshop typisch bayrische Spezialitäten vor. Es erwarten Sie zünftige Schmankerl, interessante Beiträge zum Oktoberfest und hilfreiche Tipps & Tricks zur Zubereitung traditionell bayrischer Gerichte.

Ein kleiner Vorgeschmack …

Auf diese und weitere Schmankerl dürfen Sie sich bei Schlemmermeyer freuen:

Für alle, die es etwas leichter mögen: Der köstliche Puten Leberkäse

Foto: Schlemmermeyer

Der Puten Leberkäse … ist die light-Version des sonst so deftigen Leberkäs und trotzdem vollmundig im Geschmack! Zum Putenleberkäs passt hervorragend süßer oder scharfer Senf und eine krosse Brezn.

Leckerer Obatzda: Ein klassisches bayrisches Biergarten-Gericht

Foto: Schlemmermeyer

Der Obatzda … darf bei keiner bayrischen Brotzeit fehlen. Der Obatzda hat viele verschiedene Schreibweisen und bedeutet „Angebatzter, Angedrückter, Vermischter“. Er ist eine pikante bayerische Käsezubereitung. Bei der Herstellung des Obatzda wird Camembert oder andere Weichkäse mit Butter, Rahm oder Quark so lange zerdrückt, bis eine streichfähige Masse entsteht.

Für alle Kümmel-Fans …. ist der Kümmelbraten ein Must-Have. Bei dem bayrischen Klassiker erwartet Sie ein knusprig gegrillter Schweinebauch, welcher mit Kümmel verfeinert ist. Wer Kümmel liebt, kommt hier definitiv auf seine Kosten.

Zu guter Letzt … der Bio-Schnittkäse für alle Käseliebhaber:innen. Der aromatische Käse ist schnittfest, vier bis sechs Monate gereift und hat einen strohgelben, geschmeidigen Teig. Die Rinde wird extra mit Birkenholzasche überzogen, sodass der Käse frisch und geschmeidig bleibt.

Wir freuen uns auf Sie!

Schlemmermeyer Berlin in der Galeria Kaufhof

Wilmersdorfer Straße 118, 10627 Berlin

Tel.: +49 30 318 00191



Öffnungszeiten:

Mo - Fr: 09.30 - 18.00 Uhr

Sa: 09.00 - 18.00 Uhr

Oder besuchen Sie unseren Onlineshop!