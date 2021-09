Berlin - Eine große Debatte unserer Generation: Wie kann dem wachsenden globalen Ungleichgewicht und dem Wunsch nach mehr Gerechtigkeit in der Welt begegnet werden – ohne die Aufgabe von gewohnten Lebensstandards? Kann Konsum die Welt verbessern?

Das Unternehmen share richtet am 5. Oktober 2021 den 1. Kongress für sozialen Konsum in Berlin aus. Im Fokus steht die Debatte über eine neue positive und sinnstiftende Art von Konsum. In Keynotes und Paneltalks wird das Thema Konsum aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.

Ohne erhobenen Zeigefinger zum Umdenken motivieren

Im Anschluss an den Kongress verwandelt share den Veranstaltungsort, einen ehemaligen „Konsum“ an der Jannowitzbrücke in Berlin-Mitte, in das Goldene Haus, einen kreativen Pop-up Space: Keynotes, Talks, Konzerte, Live-Streetart und vieles mehr rund um Social Consumption, Social Impact und Social Lifestyle. Dr. Sebastian Stricker, Gründer und Geschäftsführer von share, will Gesellschaftswandel und Vergnügen verbinden: „Wir wollen zum Umdenken motivieren. Ohne erhobenen Zeigefinger, dafür mit neuen Impulsen und Spaß bei der Sache.“ Vom 5. bis 18. Oktober ist der Veranstaltungsort mit kostenloser Anmeldung für die Öffentlichkeit zugänglich.

Programm-Highlights:

Samstag, 9. Oktober: Schachboxen – das ist selbst in Berlin was Neues. Boxen und anschließend eine Runde Schach. Das geht zusammen – wie Konsum und sozial. mehr>>



Montag, 11. Oktober: Stand-up-Comedy mit Passun Azhand und Erika Ratcliffe, die die heiteren Seiten des Konsums beleuchten. mehr>>



Dienstag, 12. Oktober: MC Fitti, Bas Boettcher und Tom Bresemann zu: Was macht Sprache mit Konsum? mehr>>



Donnerstag, 14. Oktober: Mode hilft – wenn sie fair ist. Fashion Show mit Melisa Minca. mehr>>

Kostenlose Tickets gibt es bei Eventbrite.