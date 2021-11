Berlin - Das eigene Ich als maßstabsgetreue und farbechte Miniaturfigur: Das Unternehmen doob hat sich auf eine ganz besondere Art des dreidimensionalen Drucks spezialisiert. Direkt am Potsdamer Platz betreibt doob seinen Flagship-Store. Der stylische Store im Ritz Carlton wurde von Star Designer Michael Michalsky, der doob als Creative Designer unterstützt, entworfen. Im Showroom stehen Regale mit Figuren in den unterschiedlichsten Größen: Sportler, Brautpaare, Kinder, Familien und Hunde. Es ist alles vertreten, so dass man sich bei einem Besuch bestens inspirieren lassen kann.

Foto: doob So sehen die lebensechten 3D-Doubles aus, ca. 15cm Polymer-Gips in Farbe. Die günstigste Variante kostet 69€.

Vom Scanning zur eigenen Miniatur Figur

Nach einer persönlichen Beratung wird der Besucher im doob 3D Vollkörperscanner von insgesamt 66 hochauflösende Fotokameras aus allen Perspektiven aufgenommen. Im Bruchteil einer Sekunde ist der Hightech-Scan des eigenen Abbilds erstellt. Aus diesem Scan wird ein 3D Modell erstellt, welches anschließend Schicht um Schicht beeindruckend präzise dreidimensional und in Farbe ausgedruckt wird. Auch Figurendrucke vom eigenen Haustier können so lebensecht hergestellt werden. Die 3D-Figur in allen Details kann etwa 3 Wochen später im Store abgeholt oder auf Wunsch direkt nach Hause verschickt werden.

Ob als Geschenk oder einfach für sich selbst: doob 3D-Figuren sind ein echter Hingucker

Die lebensechten 3D Figuren werden in den Größen von 10cm bis 35cm angeboten und sind ein ganz besonderes Geschenk. Sie ermöglichen es dem individuellen Lieblingsmoment einen völlig neuen Aus“druck“ zu verleihen. Passend zu Weihnachten bietet doob noch bis zum 04.12.2021 einen Winter-Rabatt von 30% auf alle Figuren ab 20cm an.

Schauen Sie doch mal vorbei!

Mehr Informationen auch zu Größen und Preisen finden Sie unter: www.doob.eu.

Oder besuchen Sie uns auf Facebook oder Instagram.