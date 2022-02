Die besten Krypto Apps 2022 im Vergleich

Kryptowährungen sind seit einigen Jahren in aller Munde - es gibt kaum jemanden, der noch nicht davon gehört hat. Eine Übersicht über die besten Krypto Apps gibt es in diesem Artikel. Die Auswahl der Anbieter im Markt ist immens, weshalb hier nur eine Auswahl der Top Anbieter betrachtet werden soll.

eToro Krypto App

Die eToro App ist eine der beliebtesten Krypto-Apps und ermöglicht es, eine Vielzahl von Kryptowährungen zu kaufen, zu verkaufen und zu speichern. Darüber hinaus bietet sie eine breite Palette von Anlageprodukten, die mit CFDs (Contracts for Difference) gehandelt werden können. Dazu gehören Aktien, Indizes, Rohstoffe und ETFs.

Unter dem Namen eToro Money findet man dann auch das angeschlossene Wallet in einer separaten Anwendung. Auch diese bietet ein benutzerfreundliches Erlebnis und ist somit für Neulinge in der Welt der Kryptowährungen geeignet. Die App kann in mehr als 30 Ländern verfügbar.

Capital.com Krypto-App

Mit der Capital.com Krypto-App lassen sich ebenfalls verschiedene Kryptowährungen kaufen, verkaufen und speichern. Allerdings wird nicht der Handel mit echten Kryptowährungen ermöglicht, sondern das aktive CFD Trading. Das bedeutet, dass man das Risiko eines Hebels in Betracht ziehen muss. Das Unternehmen wird von der CySEC reguliert und gilt daher als sichere Option für diejenigen, die Kryptowährungen mit CFDs handeln möchten.

Coinbase Krypto-App

Die Coinbase Krypto-App bietet ebenfalls eine Börse, die als echter Krypto-Exchange gilt. Mit dieser App kann man entsprechend echte Kryptowährungen kaufen, verkaufen und speichern. Der Unternehmenssitz liegt in den USA, trotzdem kann man das Angebot auch in Deutschland nutzen.

Coinbase bietet ein sehr benutzerfreundliches Design, das Anfängern den Einstieg in den Kauf ihrer ersten Kryptowährungen erleichtert. Andere Assets wird man hier allerdings nicht vorfinden.

Bison Krypto-App

Die Bison-App erlaubt seinen Nutzern Bitcoin, Ethereum und Litecoin auch gegeneinander zu handeln. Das macht sie zu einer sehr vielseitigen App, die für diejenigen interessant ist, die in verschiedene Kryptowährungen investieren möchten. Die App ermöglicht es auch, Limit- und Stop-Loss-Orders zu setzen, um Risiken zu minimieren.

Das Besondere: bei der Krypto App von Bison handelt es sich um ein Angebot der Börse Stuttgart. Sogar Sparpläne werden mittlerweile unterstützt, was für Krypto-Interessenten eine der wenigen Möglichkeiten kreiert einen solchen Sparplan für Kryptowährungen zu realisieren.

Binance Krypto-App

Die Binance Krypto-App ist eine der beliebtesten Börsen und bietet eine extrem große Auswahl an Kryptowährungen, die man aktiv gegeneinander handeln kann. Die Auswahl an Token und Währungspaaren dürfte im Markt seinesgleichen suchen, trotzdem gibt es auch beim Branchenriesen einen Nachteil: die Lizenz. Die App ist nicht bei der BaFin lizenziert, was es für deutsche Nutzer schwierig macht, den Dienst nachhaltig zu nutzen und im Falle von Problemen gibt es auch keine Sicherung der Einlagen, die greifen würde.

Skilling Krypto-App

Die Skilling Krypto-App wird gerne als Newcomer in der Welt der Krypto-Apps bezeichnet. Alles in allem bietet auch sie eine sehr benutzerfreundliche Möglichkeit, Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen. Die App von Skilling ist eine gute Krypto App, kann aber im Vergleich mit den Top-Platzierungen nicht ganz mithalten. Das liegt auch an der Notwendigkeit CFDs für das Trading zu verwenden.

Trading, Analyse & Wallet: diese Krypto App Arten gibt es

Kryptowährungs-Apps lassen sich grob in drei Kategorien einteilen: Handel

Analyse und

Krypto Wallet Apps

Zur ersten Gruppe gehören alle Krypto-Apps, mit denen man Kryptowährungen kaufen und verkaufen kann. Die zweite Gruppe besteht aus all jenen Krypto-Apps, die umfassende Charts und Analysen der neuesten Marktentwicklungen bieten. Und in der dritten Gruppe befinden sich all jene Krypto-Apps, die als sichere Aufbewahrung für Ihre Kryptowährungen dienen.

Wenn es um die besten Krypto-Apps 2022 geht, sind alle drei Kategorien wichtig. Insbesondere wenn man zum ersten Mal in die Welt der Kryptowährungen einsteigt, ist es wichtig, dass man eine gute Handels-App zur Verfügung hat, mit der man verschiedene Währungen einfach und sicher kaufen und verkaufen kann. Andererseits ist eine umfassende Analyse-App wichtig, wenn man die neuesten Marktentwicklungen im Auge behalten und fundierte Anlageentscheidungen treffen möchte. Und nicht zuletzt sollte jeder Krypto-Investor auch eine sichere Wallet-App haben, die seine Kryptowährungen sicher aufbewahrt.

Im Idealfall verbindet ein Anbieter all diese Eigenschaften. Dies ist etwa bei der eToro App der Fall. Mit dieser Kryptowährungs App wird eine umfassende Erfahrung im Bereich der digitalen Token möglich. Der Anbieter erlaubt zusätzlich sogar den aktiven CFD-Handel, mit dem sich das persönliche Portfolio noch erweitern lässt.

Die besten Krypto Wallet Apps

Neben den Krypto-Apps, mit denen manKryptowährungen kaufen, verkaufen und handeln kann, gibt es auch verschiedene Wallet-Apps. Diese ermöglichen es, die eigenen echten Kryptowährungen sicher aufzubewahren. In diesem Fall sollte man sich jedoch immer darüber im Klaren sein, dass eine solche Speicherung in der Regel nicht versichert ist und im Falle eines Hacks oder Verlusts der Zugangsdaten für den Verlust der Token sorgen kann.

Das sind die besten Wallet Apps: eToro Wallet

Coinbase

Trust Wallet

Abermals steht im Krypto App Vergleich eToro an erster Stelle. Mithilfe der eToro App kann man völlig unkompliziert eine eigene Adresse für Bitcoin, Ethereum und Co erstellen. Darüber hinaus kann man auch andere Assets in sein Portfolio aufnehmen.

Die beste Krypto Analyse Apps

Neben den Handels-Apps und der sicheren Aufbewahrung der eigenen Kryptowährungen gibt es auch die angesprochenen Krypto-Analyse-Apps. Diese helfen, die neuesten Entwicklungen auf dem Markt für digitale Token zu verfolgen. Sie geben Auskunft darüber, wie sich die Preise über einen bestimmten Zeitraum entwickelt haben und können wertvolle Einblicke in die zukünftige Preisentwicklung geben.

Gute Anbieter für Analyse Apps sind: Capital.com

eToro

Bison App

Die Vorteile von eToro wurden bereits angesprochen, aber auch Capital.com und Bison App haben für die Analyse von Kursen und Hintergründen im Handel ihre Vorzüge. Während Capital.com zahlreiche Analyse-Tools und fortschrittliche Charts bereitstellt, hat die deutsche Krypto App Bison eine eigene CopyTrader Funktion mit einer Sentiment Analyse.

Kryptowährung App Erfahrung: darauf kommt es an

Wenn es um die Wahl der richtigen Krypto Apps geht, sollte man auf verschiedene Faktoren achten:

Nutzerfreundlichkeit

Sicherheit

Funktionsumfang

Gute Bewertungen im App Store

Vor allem sollte die App einfach zu bedienen sein und ein gutes Benutzererlebnis bieten. Außerdem ist es wichtig, dass der gewählte Anbieter hohe Sicherheitsvorkehrungen erfüllt. Eine EU-Lizenz sollte entsprechend Grundvoraussetzung sein.

Auch ist eine Analysefunktion immer hilfreich, wenn man Anlageentscheidungen treffen möchte. Andere Funktionen bilden in diesem Zusammenhang zusätzliche Vorteile.

Überdies sollte man auch auf die Bewertungen anderer Nutzer achten, die man zum Beispiel im App Store oder bei Google Play findet. Wenn andere User bereits viel Kritik üben, könnten Alternativen bessere Dienste anbieten.

Die besten Apps für Kryptowährungen 2022 - Fazit

Letztlich hat man als Krypto-Trader die Wahl auf verschiedene Anwendungen zu setzen oder einen Anbieter zu wählen, der die verschiedenen Bereiche abdeckt, wie beispielsweise eToro, deren App Trading mit Analyse und Wallet vereint. Die Empfehlung lautet trotzdem, sich alle Anbieter genauer anzuschauen, bevor man sich für einen für den persönlichen Gebrauch entscheiden. Außerdem sollten diese in der Praxis dann erprobt werden, denn nur so kann der Nutzer feststellen, welche Krypto App wirklich die beste für eigene Anforderungen ist.