Sie ist eines der ältesten Instrumente der Welt und unbestritten die Königin der arabischen Musik: Die Oud steht im Mittelpunkt der fünftägigen Arabic Music Days im Berliner Pierre Boulez Saal, die vom 13.–17. September bereits zum siebten Mal stattfinden. „Sie ist im wahrsten Sinne die Mutter aller Saiteninstrumente“, sagt Naseer Shamma, selbst einer der erfolgreichsten Virtuosen auf der Kurzhalslaute und Kurator des Festivalprogramms. Und das gilt nicht nur für die Instrumente der arabischen Welt, sondern auch für die europäische Laute, die sich zur Zeit der muslimischen Expansion nach Andalusien aus der Oud entwickelte.

Wie wenige andere Künstler:innen hat sich Shamma als weltweit gefeierter Interpret, Pädagoge und kultureller Botschafter um sein Instrument verdient gemacht. Nicht nur hat er die Oud in Zusammenarbeit mit Instrumentenbauern durch verschiedene neuartige Bauweisen weiterentwickelt, er rief in mehreren Städten der arabischen Welt auch „Oud-Häuser“ ins Leben, an denen Technik und Wissen über das uralte Instrument an die nächste Generation von Musiker:innen weitergegeben wird.

Oud-Virtuose Naseer Shamma kuratiert die ganz im Zeichen seines Instruments stehenden Arabic Music Days im Pierre Boulez Saal

Die Früchte dieses jahrzehntelangen Engagements sind jetzt bei den Arabic Music Days zu erleben: Neben renommierten Oud-Virtuosen treten erstmals Ensembles der Oud-Häuser aus Kairo, Abu Dhabi und Khartum in unterschiedlichen Besetzungen auf. Den Schlusspunkt des Festivals setzt Naseer Shamma dann selbst mit einem veritablen Oud-Orchester. Das musikalische Programm der Arabic Music Days wird wie in den Jahren zuvor von zeitgenössischen Perspektiven aus Literatur und bildender Kunst der arabischen Welt ergänzt.

Arabic Music Days

Informationen & Karten

boulezsaal.de

+49 30 4799 7411 13.–17. September 2023, Pierre Boulez SaalInformationen & Karten+49 30 4799 7411