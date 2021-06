Berlin - Nach jahrelanger Diskussion beschloss der Deutsche Bundestag in den 1960er Jahren die Gründung einer Organisation für Warentests. Die Regierung stellte sich somit auf die Seite der Verbraucher und fing an, ihre Interessen als Konsumenten zu vertreten. 60 Jahre später profitieren Berlinerinnen und Berliner noch immer von diesem Beschluss und finden bei NORMA Berlin eine Vielzahl an qualitätsgetesteten Produkten - zum unschlagbaren Preis.

Höchs­te Stan­dards ganz oh­ne Kom­pro­mis­se

Nur bes­te Qua­li­tät lässt sich dau­er­haft er­folg­reich ver­kau­fen. Des­halb wird al­les ge­tan, was der Qua­li­tät des Pro­dukt­an­ge­bo­tes zu­gu­te kommt: Je­der Ar­ti­kel, ob Wa­ren nam­haf­ter Her­stel­ler oder aus dem Be­reich der NOR­MA-Ei­gen­mar­ken, wird strengs­ten Kon­trol­len durch un­ab­hän­gi­ge Prüf­insti­tu­te un­ter­zo­gen. Ge­mäß dem Mot­to "Höchs­te Qua­li­tät zum ab­so­lu­ten Nied­rig­preis", sieht NOR­MA sei­ne Händ­ler­auf­ga­be dar­in, Kun­den­wün­sche, Trends und ak­tu­el­le The­men auf­zu­grei­fen und im Rah­men sei­nes Sor­ti­ments so­wie auch in­ner­halb der Ak­ti­ons-Ar­ti­kel auf Dau­er an­zu­bie­ten.

NORMA Ausgezeichnet: NORMA Produkte im Test

Auf ex­ter­ner Ebe­ne be­stä­ti­gen dies lau­fen­de Kon­trol­len nam­haf­ter un­ab­hän­gi­ger Prüf­insti­tu­te, de­ren Aus­zeich­nun­gen und Test­ergeb­nis­se auf ei­ner Viel­zahl der bei NOR­MA an­ge­bo­te­nen Pro­duk­te zu fin­den sind. So­mit ist es bei­spiels­wei­se nur kon­se­quent, dass NOR­MA im letzten Jahr be­reits zum elf­ten Mal in Fol­ge die meis­ten DLG-Aus­zeich­nun­gen im Be­reich Bio er­hal­ten hat (275 Me­dail­len).

