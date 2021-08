Berliner Umland - Die Docemus Privatschulen präsentieren auch in diesem Jahr an ihren drei Standorten in Blumberg, Grünheide und Neu Zittau ihr humanistisches Bildungsideal und zeigen, wie ihre Vision von guter Schule gelingen kann. Am 11. September 2021 von 10 bis 14 Uhr findet an allen drei Lehrstätten ein Tag der offenen Tür statt, an dem sich Neugierige ausführlich über die besonderen Konzepte und Angebote von Docemus informieren können.

Spannende Infoveranstaltungen rund um den Schulbetrieb werden begleitet von individuellen Schülerführungen durch den Campus. Beim Rundgang durch die Schule werden die verschiedenen Fachbereiche und AGs umfassend vorgestellt. Interessierte Familien lernen die unterschiedlichen Schulformen sowie die Gesundheitsinitiative „Schule macht fit“ und die sozialpädagogischen Förderungen bei Docemus kennen.

Einfach vorbei kommen! Interessenten können die Campustage an den drei Standorten ohne vorherige Anmeldungen besuchen. Alle die sich vorab informieren möchten, schauen einfach online vorbei.

Bildung soll Spaß machen!

Als Schulen mit einem klassischen Bildungsideal ist es ein Selbstverständnis, junge Menschen zu selbstreflektierenden und charakterstarken Persönlichkeiten zu bilden und ihnen einen individuellen Maßstab für den verantwortungsbewussten Umgang mit ihrer sozialen Umwelt zu vermitteln. Im Mittelpunkt der Arbeit steht das humanistische Bildungsideal, das die Vermittlung von Wissen, die Entwicklung von Kompetenzen und eine werteorientierte Erziehung miteinander verbindet.

Die Docemus Privatschulen betreiben im Land Brandenburg seit über 15 Jahren weiterführende Schulen. An den Campus-Standorten in Grünheide, Neu Zittau und Blumberg lernen derzeit etwa 1.360 Schülerinnen und Schüler von der siebten bis zur zwölften Klasse an Oberschule, Fachoberschule und Gymnasium unter einem Dach.

Alle Standorte im Überblick

Campus Blumberg - Die Schule mit einmaliger Atmosphäre Sporthalle mit Kletterwand, Musikzimmer mit Dachterrasse und Tanzen im Spiegelsaal: In Blumberg bleiben keine Wünsche offen. Schlossstraße 7a, 16356 Ahrensfelde OT Blumberg. mehr >>

Campus Grünheide - Klarer Vorteil für Gemeinsamkeit Keramik-Studio mit Brennofen, Musikunterricht begleitet von Instrumenten und Sportevents wie Campus-Cup und Quadrolon: In Grünheide ist für jeden Geschmack etwas dabei. An der Löcknitz 10, 15537 Grünheide (Mark). mehr >>