So geht Entschleunigung auf dem Rad im OstseeFerienLand-Urlaub! Gerade im Frühjahr und Sommer gibt es nichts Schöneres, als neue Ziele zu entdecken. Mit Zeit und im eigenen Tempo. Also: Rauf auf‘s Rad, entlang der Küste, hinein in die Natur und zu den liebens- und sehenswerten Highlights im OstseeFerienLand!

Das OstseeFerienLand befindet sich in einer der wohl schönsten Urlaubsregionen Schleswig-Holsteins an der Lübecker Bucht. Mittendrin liegen die lebendigen Ostseebäder Dahme, Grömitz und Kellenhusen sowie im Achterland die beschaulichen Dörfer Grube und Lensahn. Verbunden sind sie durch eine Landschaft, die geprägt ist von steilen Küsten und flachen Stränden an der türkisfarbenen Ostsee, von saftig grünen Wiesen und lauschigen Wäldern. Und weil man es sich im Urlaub bekanntlich gutgehen lassen darf, warten entlang der Radrouten zahlreiche Einkehrmöglichkeiten in den Hofläden und Hofcafés der Region.

Ob sportlich unterwegs, im Familientross oder für eine kleine Ausfahrt: Das 300 Kilometer lange Radwegenetz im sanft hügeligen OstseeFerienland ist ebenso bunt wie abwechslungsreich. Auf den gut ausgeschilderten Radwegen kann sich ganz bestimmt niemand verfahren – ob auf eigene Faust unterwegs oder mit einem ortskundigen Fahrrad-Guide. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wohin es als erstes gehen soll.

Ob kurz mal raus, als Wochenend-Trip oder für eine ganzen Urlaub – das OstseeFerienLand ist eine (Rad-)Reise wert.

Tipp: Wer Lust auf kostenfreie, geführte Radtouren hat, sollte sich die Fahrradwochen im Frühjahr und Herbst (10. – 16. Mai & 20. – 26. September 2021) nicht entgehen lassen. Alle Informationen, die genauen Tourenthemen & Anmeldeinformationen sind unter www.fahrradwoche.de zu finden.