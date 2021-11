Ein tschechisches Unternehmen, das sich „CityZen®“ nennt, produziert Textilien mit diesen einzigartigen Eigenschaften und kommt nun nach ein paar erfolgreichen Jahren, auch zu uns nach Deutschland.

Sie haben eine erfolgreiche Karriere und leben ein glückliches Leben. Dennoch wagten sich die drei Jungs in besten Jahren aus Chrudim mit Begeisterung an eine weitere berufliche Herausforderung. Mit ihren CityZen® T-Shirts und Hemden, die weder Schweißflecken sichtbar werden lassen, noch schmutzig werden, wollen sie in jeden Kleiderschrank vordringen. Und langsam gelingt es ihnen.

Was genau ist an ihnen so besonders?

Die Außenseite ist hydrophob und weist somit Wasser und Schmutz ab. Wenn der Besitzer des T-Shirts sich anschüttet, bleibt die Flüssigkeit in Form von Tropfen darauf und „perlt ab“. Darüber hinaus verfügt der Stoff über eine spezielle Behandlung, die verhindert, dass Schweiß durchsickert und so unschöne Flecken entstehen lässt. Gleichzeitig nimmt die Innenseite Schweiß auf und beschleunigt die Verdunstung von Feuchtigkeit, sodass das verschwitzte T-Shirt den Körper nicht kühlt.

Die T-Shirts werden mit einer patentierten Technologie modifiziert, an der CityZen® seit langem arbeitet und die den T-Shirts einzigartige Eigenschaften und präzisere Effekte verleiht, wie die Autoren betonen. Dabei verwenden sie die neuste Vorgehensweise, die Wasser und Energie spart und der EU REACH Legislative unterliegt.

„Die Qualität unserer Shirts resultiert in erster Linie aus der Erfahrung und Präzision, mit der wir entwickeln und produzieren. „Wir führen alle Produktionsschritte bei uns vor Ort durch: vom ersten Faden, über Stricken, Färben, Anwenden unserer CityZen®-Technologie bis hin zum Schneiden und Nähen.“ sagen die Gründer.

Dabei bestehen ihre Produkte aus 100% Premium-Baumwolle, von der man normalerweise diese Effekte nicht kennt. Sie sind somit auch 100% recyclebar. Das Unternehmen konzentriert sich vor Allem auf einfarbige Produkte, deren hauptsächlicher Vorteil im Nutzen für den Menschen liegt und versucht, die Schnitte und Materialien so zu wählen, sodass sie für den Kunden möglichst angenehm zu tragen sind.

Das Sortiment an T-Shirts und Poloshirts für Damen und Herren, die keinen Schweiß zeigen und Schmutz widerstehen, wurde kürzlich um antibakterielle Unterwäsche, Luxushemden, sowie langärmliche Shirts und Unterhemden erweitert. Geplant sind auch Baumwollhosen, Sportkollektionen oder T-Shirts für Kinder. Alles, natürlich mit den genannten Effekten.

Zusammenfassend kann man also sagen, dass die CityZen® Produkte ein perfektes Weihnachtsgeschenk für die ganze Familie sind.