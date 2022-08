„Eine revolutionäre Erfahrung für Kaffeeliebhaber“

„Arzum Europe verstärkt seine Marktpräsenz in Deutschland“

Mete Zadil, CEO von Arzum, erklärte, dass sie an ihrem Ziel, ein globales Unternehmen zu werden, weiterhin festhalten: „Um unsere Position in Europa mit Arzum Europe zu stärken, haben wir unser Deutschlandbüro seit Anfang des Jahres verstärkt. Von nun an werden wir unser globales Wachstum mit einer fortgeschrittenen Unternehmensstruktur noch fokussierter vorantreiben.“

Der führende türkische Kleinküchengerätehersteller Arzum baut seine Investitionen im europäischen Markt entschlossen aus. Zadil betonte in seinem Statement, dass die Firma, den auf dem türkischen Markt errungenen Erfolg auch nach Europa tragen will: „Die Globalisierung ist eines unserer Hauptziele. Wir legen alle unsere Aktivitäten darauf aus, als Weltmarke noch mehr Menschen das Leben zu erleichtern. Anfang des Jahres haben wir eine strategische Neuerung eingeleitet, welches die Position der Marke Arzum auf den ausländischen Märkten enorm verändern wird.

Mit der Ernennung unseres Regional Directors ist unser Sitz in Deutschland seit Januar 2022 wesentlich aktiver geworden. Wir werden unsere Kunden vor Ort betreuen, indem wir unsere Tochtergesellschaft Arzum Europe noch effektiver nutzen."

„Wir werden weiter global wachsen"

Zadil, der auf der IFA Berlin, der führenden Messe der Technologiebranche, die neuesten und innovativsten Produkte von Arzum ausstellte, teilte außerdem mit: „Mit unserem strategischen Zug in das globale Segment, haben wir auf den führenden Märkten eine ordentliche Performance erzielt. Jetzt wollen wir unser globales Wachstum mit einer stärkeren Unternehmensstruktur noch intensiver fortsetzen. Wir wollen weltweit eine aktivere Rolle spielen, indem wir unseren Aktionsradius auf dem europäischen Markt erweitern. Ich glaube, dass die IFA Berlin einen großen Beitrag dazu leisten wird, neue Märkte und Geschäftskontakte für uns zu erschließen."

„Arzum OKKA Rich Spin M erweckt großes Interesse“

Am Stand von Arzum auf der IFA Berlin gehören die Arzum OKKA Family und die Arzum OKKA Rich Spin M Türkische Kaffeemaschine zu den beliebtesten Produkten der Messe. Am Stand wird den Besuchern türkischer Kaffee mit starker Konsistenz, viel Schaum und einzigartigem Geschmack mit OKKA Rich Spin M angeboten. Darüber hinaus präsentiert der bekannte deutsche Koch Alex Wahi den Besuchern seine speziellen Rezepte, die mit Arzum-Produkten zubereitet werden.

„Eine revolutionäre Erfahrung für Kaffeeliebhaber“

Arzum OKKA Rich Spin M gilt in der Türkei als das Gerät, das den Kaffeegenuss neu definiert hat. Es ist das Produkt, dass es als erstes möglich machte, einen Mokka mit Milch durch umrühren zuzubereiten. Dies wurde durch unabhängige Marktforschungsergebnisse belegt. Das Arzum OKKA Rich Spin M stellt für die Zubereitung die Optionen „Klassisch“, Dunkel", „Mit Milch“ und „Auf offener Glut“ zur Verfügung und ist leicht zu reinigen.

Einer Marktuntersuchung zufolge, die die Firma Bolt Insight unter Kleinküchengerätekäufern in Deutschland innerhalb der letzten 2 Jahre vorgenommen hat, sind 23 Prozent der Befragten mit türkischen Kaffeemaschinen vertraut. Der Anteil der türkischen Kaffeemaschinen unter den eigenen Heißgetränkezubereitungsgeräten liegt bei 11,3 Prozent.