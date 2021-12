Momente der Achtsamkeit in unberührter Natur erleben und bewusst die kalte, klare Winterluft atmen. In der Burger Streusiedlung genießen Sie ausgiebige Winterwanderungen und hören ihn – den Klang der Stille. Das ist der Zauber des Winters… Eingehüllt in warme Decken, den duftenden Glühwein in der Hand und den Blick bei einer winterlichen Kaminkahnfahrt auf das lodernde Feuer gerichtet. Und dann die Magie des Wohlfühlens bei behaglicher Winterwellness in der Spreewald Therme erleben.

Kleine WinterAuszeit im Spreewald 2 Übernachtungen im Doppelzimmer in einer Pension oder einem Hotel inkl. Frühstück

3-stündiger Aufenthalt im warmen SoleBad der Spreewald Therme

1-stündige Glühweinkahnfahrt durch die Burger Streusiedlung

1 Besuch der Heimatstube Burg mit Einblick in das Burger Brauchtum

Dreiseitenhof am Spreehafen, Foto: Ron Petraß Preis ab 149,00 € pro Person im Doppelzimmer - „hier buchen! “ Buchungszeitraum: 1.11.2021 – 31.3.2022

Veranstaltungstipps

Winterwanderung in Burg (Spreewald) bis 29. Januar 2022

Erlebnisreiche Winterwanderung in Burg - Wanderung durch den Burger Ortskern mit Wissenswertem zu den Spreewälder Wintertraditionen von der Spinte bis zur wendischen Fastnacht, dem Zapust. Die Gäste bekommen ein Gefühl, wie unsere Vorfahren den Winter im Spreewald erlebten. Oft eine entbehrungsreiche Zeit für die Menschen, aber mit geselligen Traditionen und gemeinsamen Festen gelangte man zuversichtlich durch die stille Zeit. Ein leckerer Glühwein / Punsch wärmt bei klarer Winterluft unterwegs auf der Wanderung.

Winterwanderung. Foto: Ron Petraß

Winterzauber in Burg | 27. November 2021bis 26. März

Live-Musik in winterlicher Atmosphäre samstags an den Wochenenden am Spreehafen und Bootshaus Leineweber mit liebevoll gestalteten Wohlfühlplätzen am offenen Feuer, Spreewälder Plinse und heißem Glühwein.

Heuschober im Winter. Foto: Mathias Hertwig Heuschober im Winter

Weitere Informationen und Buchung: Touristinformation Burg im Spreewald

Am Hafen 6, 03096 Burg (Spreewald)

Tel.: 035603 75 01 60

E-Mail: info@BurgimSpreewald.de

www.BurgimSpreewald.de

